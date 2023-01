Ett nytt spelår har grytt och FZ har, enligt gammal god tradition, listat 50 spel att hålla koll på under 2023. Med detta sagt, hur ser inledningen ut? Mjukstarter är vi vana vid och spelår brukar inte tina upp i första taget, men redan i januari 2023 finns flertalet heta exempel i releaselistan.

Dead Space-remaken är förmodligen månadens mest efterlängtade spel. En remake, javisst. Å andra sidan räknade många med att Dead Space var begravt för gott. Återkomsten är önskvärd.

Releaselistan har flera nygamla godingar som får fräsch målarfärg och når nya format. Monster Hunter Rise, Persona 3 och Persona 4 Golden tänker vi främst på. Det är en japansk trio som redan åtnjutit skyhöga betyg och som om det inte vore nog vankas Game Pass dag ett för alla.

Det är mycket Japan i januari. Forspoken och Fire Emblem: Engage släpps i slutet av månaden.

Några potentiella skrällar finns också. One Piece Odyssey bygger på den vrålpopulära mangan One Piece och tar klivet till jrpg-genren. Season: A Letter to the Future har vi också ögonen på.

Releaser i januari 2023