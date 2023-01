2023 har inletts och det är dags att fira årets första #spelhelg. Näppeligen med lika många fyrverkerier som förra helgen, men i gengäld med sprakande spel. Spelåret har ju knappt startat (men du kan se fram emot det i vår gigantiska spelårsartikel) så redaktionen siktar på att spela några fjolårspärlor. Däribland God of War Ragnarök och Lego Star Wars. Vad spelar du?

Jonny Myrén

Jag harvar vidare i en ny runda av Death Stranding. Kissgranater ska trots allt kastas och vägar byggas.

Tomas Helenius

Vi borde alla spela Friday the 13th: The Game både i dag och nästa fredag. Men icke, God of War Ragnarök kallar.

Mike Stranéus

Återvänder till en plastgalax långt långt borta och städar upp det sista som finns att göra. Hej Lego Star Wars: The Skywalker Saga. So we meet again.

Fredrik Eriksson

10 000 likadana sidouppdrag i Crisis Core-remastern är roligare än det låter. Tror jag.

Jonas Vågström

Jag kommer att fortsätta med Ori and the Blind Forest som klickades hem till Switchen för en spottstyver. Sen upptäckte jag att Vampire Survivors är gratis till Android och Ios så det blir några ett antal rundor där också!

Johan Olander

Blir nog lite War Thunder om allt vill sig väl. Siktet inställt på att få "Tunnan" innan 2024.

Mikael Berg

Återbesök i Cities: Skylines står på menyn, där min gamla stad ska rustas upp!

Daniel Sjöholm

Vad händer om du kombinerar kortspel/basebuiling/rougelike/survival? Låter galet, jag ska testa Stacklands!

Robin Andersson

Jag och den blå igelkotten ska påbörja ett långt och härligt äventyr. Sonic-serien är något outforskad för mig; därav ska jag 2023 ta mig igenom alla spelen i huvudserien. Till helgen blir det att spela originalet till Mega Drive/Genesis – Sonic the Hedgehog.

Joakim Kilman

Jag har fortfarande inte spelat God of War Ragnarök. Kanske ger det en chans i helgen. Om jag inte spelar någon retrofavorit istället.