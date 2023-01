Det är tuffa tider hos Ubisoft. Företaget har skrotat hela sju tänkta spel, och som lök på laxen försenas evighetsprojektet Skull and Bones ytterligare en gång.

Så medan Yves Guillemont och styrelsen funderar på hur de ska lösa situationen blickar vi tillbaka på det anrika företagets historia. Under sina 37 år har det släppt mängder med bra spel och serier, t.ex. Assassin's Creed, The Division, Rainbow Six, Rayman, Far Cry, Prince of Persia, IL-2, Silent Hunter.

De har gjort många bra spel. Vilket är deras bästa?