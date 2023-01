Vi är mitt uppe i vad (andra) medier brukar kalla årets fattigaste vecka. Huruvida redaktionens spelplaner inför helgen påverkas av det ska vi låta vara osagt, för där finns både nytt och gammalt.

Vad tänker du spela i helgen? Berätta i kommentarerna!

Jonny Myrén

Jag fortsätter att hamra mig igenom Marvel's Midnight Suns träliga dialoger för att komma till striderna.

Robin Andersson Fortsätter min resa med den blå igelkotten i Sonic the Hedgehog 2, och sedan svinga runt lite i storstaden New York i Marvel's Spider-man.

Jonas Vågström

Det ryktas om att Läderlappen plockat ner skylten och att ett gäng osnutna spolingar gör allt dom kan för att rädda Gotham undan fördärvet, tänkte se om jag kan hjälpa till. Blir Gotham Knights för min del!

Daniel Sjöholm

Någon sade att nya Sailing Era är ett modernt Sid Meier's Pirates. Oklart om det är det jag vill ha, men barnet i mig kräver att jag ger det en chans.

Tomas Helenius

Ska fortsätta konstatera att tidens tand skaver svårt på spel, men att The Last of Us ändå håller.