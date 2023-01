Postal. Doom. Alone in the Dark. Super Mario Bros. Hitman. Silent Hill. Max Payne.

Mängden spel som blivit kassa filmer och tv-serier är besvärande lång, inte enbart på grund av tyska regissörer med lustiga namn. Och även om det finns undantag (The Last of Us-serien) så är snittet fortsatt lågt.

Vilket spel vore det bästa att göra film/tv-serie av om du fick bestämma?