Ny fredag. Nytt Fragzone Fredag. Avsnittet har all möjlighet i världen att bli magiskt. Bokstavligen, till och med. Hogwarts Legacy har släppts. Liksom en magisk överrasknings-release av Metroid Prime-remastern. Oklart huruvida det får längtan efter fyran att kännas kortare eller längre...

Vi delger tidiga intryck och tar tempen på två av vårens absolut hetaste spel. Star Wars Jedi: Survivor försenades nyligen men som plåster på såren fick vi gameplay. Zelda: Tears of the Kingdom är förhoppningsvis slutförsenat och i veckan fick vi ny trailer – och en ny prislapp!

Klockan 14 ses vi. Häng med! Kommentera! Chatta! Allt kan såklart också ses i efterhand.

Tävling blir det också. Veckans skärmdump kommer från en parodi från Saturday Night Live. Pedro Pascal, aktuell i The Last of Us, är Mario i en trailer från hittepå-filmen Mario Kart. Skriv en #bildtext i kommentarerna och var med och tävla. Vad du kan vinna avslöjas i Fragzone Fredag.