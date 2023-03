Efter förra veckans sjukchock kliver Daniel, Fredrik och Tomas återigen in i studion för att ta spelvärlden på pulsen. Vi går igenom den senaste tidens största nyheter och den digra mängd av material som publicerats på sajten sedan sist. Det visar sig vara en enorm mängd! I veckan har vi exempelvis klämt på early access-raketerna Sons of the Forest och Kerbal Space Program 2.

Easy, normal och hard har något av veckans tema på FZ.se. Välj rätt svårighetsgrad för rätt spel, menar krönikan, vilken startat en diskussion om vad som är rätt svar – om något sådant finns?

Tävling blir det, och enligt gammal FZ-tradition en skärmdumpstävling. Skriv din fräckaste, roligaste och/eller bästa #bildtext för bilden undertill att vinna. Priset avslöjas i Fragzone Fredag.

Innan du frågar: ja, veckans skärmdump är från en speltrailer: Give me toilet paper.