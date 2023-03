I måndags släpptes den nionde och sista delen av HBO:s tv-tolkning av The Last of Us. Berättelsen om Joel och Ellie har lockat mängder av folk till streamingjätten, och användarbetygen är överlag riktigt höga.

Vad tycker du om serien? Sätt ditt betyg, och berätta gärna vad du tycker i kommentarerna!