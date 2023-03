I kvällens FZ Play: mysrys med @Wakkaah i Resident Evil 4-remaken. Vän av ordning märker oordningen, men då vi nu får avslöja att vi får streama Resident Evil 4 tyckte vi att ett viktigt (och tidigt) meddelande till allmänheten var på sin plats. Det kan ju dessutom vara skönt att förbereda sig mentalt på resan in i det spanska sekthelvetet. Om det nu ens går. There will be motorsågar.

Klockan 20.00 kör vi igång, och då från spelets början. Var med och håll Wakkaah i handen.