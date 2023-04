Vi har diskuterat vilket open world-spel som är bäst, men vilken av alla dessa frihetsivrande världar har dragit in dig allra mest? Kort sagt: vilken open world-värld är den bästa? Fram kliver förstås Rockstar med fantastiska GTA:s och Red Dead-världar i bagaget. Men det finns fler.

Sagovärldar som Skyrim, Zelda: Breath of the Wild och Elden Ring, Guerrillas Horizon-spel (och varför inte Forza Horizon!?), Ubisoft oräkneliga Assassin's Creed- och Far Cry-spel, Ghost of Tsushima, färska Hogwarts Legacy. Listan kan göras lång, och framför allt kan den göras stor.

Kanske går den bästa öppna världen hand i hand med det bästa spelet, eller så finns det de världar som faktiskt trumfar själva spelet. Vilken open world-värld tycker du är den allra bästa?