Det verkar vara vår på gång, med varmt, soligt väder i helgen. Nu vet du det och kan ägna dig åt nåt intressant – att spela!

Berätta i kommentarerna hur dina spelplaner inför helgen ser ut. Här nedanför har du FZ-redaktionens.

Johan Olander

Fortsätter min erövring av galaxen i Star Wars: Empires at War. Sicken pärla det spelet är.

Mike Stranéus

Kör pixelfestival med River City Girls 2, Scott Pilgrim vs. the World och Mother Russia Bleeds.

Fredrik Eriksson

Prognos: ihållande regn p.g.a. är tillbaka i det blöta Zora-riket. Japp, det vankas mer Zelda: Breath of the Wild.

Valentin Lundin

Förutom att mata FZ:s dödstempel i Meet your Maker hade jag tänkt börja spela The Legend of Zelda. Dvs det första spelet som släpptes 1986!

Jonny Myrén

Jag tänkte testa det öppna rollspelet Wartales och kanske även ge mig i kast med det svenska roguelite-spelet Ravenbound.

Robin Andersson

Här ska det för första gången samlas 8 stycken melodier för att utplåna den kosmiska förstöraren Giygas i spelet Earthbound.

Jonas Vågström

Jag kommer fortsätta att dela ut stryk i Sifus Arena-uppdatering. Perfekt tidsfördriv för mig som älskade combat-utmaningarna i Arkham-spelen! Det är något oroväckande meditativt med att slå folk på truten och samla high-scores.

Johan Lorentzon

Tänkte köra lite retrostrategi i C&C eller Red Alert. Remastrade versionerna då förstås

Tomas Helenius

Hög tid att ta reda på vad som har hänt och vem fasen jag är. Så Disco Elysium på Steam Deck.

Daniel Sjöholm

Ger mig ut på mörka vatten för att utforska, fiska och lösa mysterium. Har fruktansvärt kul med min lilla båt i Dredge.

Mikael Berg

Det ska fiskas i Dredge och slafsas i Dead Island 2 (recension kommer!). Mest slafs, blir det nog.