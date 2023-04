The Last of Us Part 1 till pc släpptes för ett par veckor sen, och sen dess har utvecklarna lagat det med sex patchar. Det senaste i raden av en tråkig trend där spel släpps halvtrasiga för att lagas senare, menar vissa.

Hur är det egentligen med det där? Har spel blivit buggigare än förr, eller har vi bara förträngt hur mycket problem vi hade också med första Operation Flashpoint och typ alla Battlefield (för att ta ett par exempel)?