En spelar inte jordbrukare p.g.a. fraktbolag. En annan krigar i hela världen. Och många viftar ljussabel i en galax en bit bort. Så ser FZ-redaktionens spelplaner inför helgen ut. Nu får du berätta om dina – vad spelar DU i helgen?

Robin Andersson Blir Star Wars Jedi: Survivor hela långhelgen. Citerar Count Dooku: "Ive been looking forward to this".

Jonas Vågström

Det blir nog ett återbesöka hos Kestis & Co. för att se om de nya uppdateringarna gjort någon skillnad. Annars hittar ni mig på slag fältet i Advance Wars 1+2: Re-boot Camp!

Mike Stranéus

Det där Star Wars-spelet. Allt är Vågströms fel.

Tomas Helenius

"Lär bli svårt att motstå sugen att svinga ljussabel i Star Wars Jedi: Survivor." hade jag tänkt skriva tills jag läste om prestandaproblemen. Beslutsangst! Får spela Virtual Pool 4 i väntan på patch, det är ju ändå snart final i snooker-VM!

Johan Lorentzon

Det blir världskrig i Company of Heroes 3.

Valentin Lundin

The force is with you, young Skywakkaah, but you are not a Jedi yet.