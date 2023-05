Det blir #spelsommar i år också. Under pandeminedstängningarna tog branschen nya initiativ med egna, ofta streamade spelevents. Den formen har satt sig, och det åter inställda E3 behövs mindre än någonsin.

Mycket känns igen från tidigare år, med många tunga events under den traditionella E3-veckan, följt av flera andra händelser i slutet av sommaren. Här nedan har du alla kända, stora spelsommar-events. Schemat uppdateras när ny information kommer.

Längre ner beskrivs vad du kan vänta dig av de olika evenemangen. Och var inte rädd att tipsa och rätta i kommentarerna!

Spel-events sommaren 2023

Event Datum Tid Mer info Summer Game Fest 8 jun Okänt Här Future Games Show 10 jun Okänt Här Xbox Games Showcase 11 jun 19.00 Här Starfield Direct 11 jun 20.30 (ca) Här PC Gaming Show 11 jun Okänt Här Ubisoft Forward – Live 12 jun Okänt Här Xbox Games Showcase Extended 13 jun 19.00 Här QuakeCon 10-13 aug - Här THQ Nordic Showcase 11 aug 21.00 Här Gamescom 23-27 aug - Här Tokyo Game Show 21-14 sep - Här

Summer Game Fest

Geoff "Ständigt denne Geoff!" Keighleys live-sända show bjuder mängder med spel (några stora, massor av små). Han har fått de flesta stora aktörer att sätta sina loggor på hemsidan, men vad som faktiskt visas återstår att se. 2021 toppades galan av en Elden Ring-film och 2022 bet The Last of Us-remaken och The Callisto Protocol-gameplay hårdast.

Xbox Games Showcase

Låt oss vara tydliga: Xbox Series behöver stora spel, och de behövs snabbt – helst innan årsskiftet. Ett kommer i september (mer om det nedan), och förhoppningsvis ges besked om Forza Motorsport, Hellblade 2, Awoved, State of Decay 3, nya Fable, Perfect Dark, Everwild och/eller Playgrounds namnlösa rollspel. Ratta in streamen den 11 juni, för där kan framtiden för Xbox stakas ut.

Två dagar efter showen kör man en Extended-variant (precis som förra året), med mer filmmaterial från de uppvisade spelen. Men direkt efter den första och stora Xbox-showen kommer...

Starfield Direct

Starfield har releasedatum den 6 september, och är så stort att det föräras en egen show direkt efter Xbox-visningen. Massiva förväntningar vilar på Bethesdas axlar, och förhoppningsvis har Todd Howard & co så bra ordning på saker och ting att de infriar både releasedatum och förväntningar.

Ubisoft Forward – Live

Fransoserna har haft ett tungt år med nedlagda spel, men har likväl mycket på gång. Som nya Assassin's Creed, den otippade fps-succén Xdefiant, två The Division-avstickare, Massives försenade Avatar-spel, ett nytt The Crew, sorgebarnet Skull and Bones och evighetsprojektet Beyond Good and Evil 2. Med mera.

PC Gaming Show och Future Games Show

En show för pc-spelare, en annan med bredare perspektiv. Många spel visas, men sällan några större kanoner. Men man ska aldrig säga aldrig...

Gamescom

Den tyska jättemässan får i år finbesök – Nintendo är tillbaka i mäss-sammanhang efter massa års frånvaro! Det KAN (men måste inte innebära) att uppföljaren till Switch avtäcks. Det vill du inte missa. Räkna med en Gamescom Opening Night Live-sändning – vi uppdaterar med info så fort vi hör mer.

Quakecon

Det Id Software-grundade eventet i Texas är tillbaka efter tre års pandemiuppehåll. I år fokuseras på LAN-event där folk tar med sina egna datorer, men mer oklart om det blir några live-sända gaming-events utöver det. Den som lever får se.

THQ Nordic Showcase

Den Embracer-ägda österrikiska utgivaren brände förra året iväg en flock speltrailers under sin sändning, men inget som gjorde något större avtryck i augustinatten. Men nytt försök i år, och nog finns det spel i bolaget att visa saker från.

Tokyo Game Show

Den tunga japanska spelmässan får inte riktigt samma genomslag här i väst, men likväl ett guldkorn för många gamers. Och i landet där Nintendo, Sony och Fromsoftware har sina rötter kan det bli gott om trevligheter.