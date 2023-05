Även om Redfall är spelet alla talat om (men på fel sätt) är det inte vad som vankas i helgen för FZ-gänget. En del Stjärnornas krg blir det logiskt nog, för även om Star Wars-dagen inföll igår är den värd att fira veckan ut. Minst! Eventuellt inte med Jedi: Survivor på pc (Kraften är svag), men det finns såklart andra stjärnor. Vad spelar du i helgen?

Johan Olander

Åker till Lissabon med min återfunna Steam Deck. Tänkte dyka ner i Songs of Conquest och eventuellt lite Farming Simulator 22 på flygplatsen. Min sambo får nöja sig med Switchen.

Mike Stranéus

Återupptar min bekantskap med Kratos och Boy® för att ragnaröka lite i väntan på att Jedi: Survivor får en bättre fasadputs.

Robin Andersson

Då Star Wars Jedi: Survivor var rent utsagt skräp på pc så ska jag till helgen sätta mig ned med Knights of the Old Republic II – The Sith Lords istället, med kanske den längsta listan med moddar i världshistorien.

Fredrik Eriksson

Fuga: Melodies of Steel 2 släpps snart till Game Pass. Därför: Fuga: Melodies of Steel på Game Pass. Har bara hunnit doppa tårna i det men verkar coolt och quirky. Tack, @Mortaigne.

Jonny Myrén

Galaxen hotas av Imperiet och FPS-dippar, så jag fortsätter min hackiga resa i Star Wars Jedi: Survivor.

Daniel Sjöholm

Blir till att äntligen svinga ljussabeln med Cal Kestis, och han ska ha samma skägg som MIG!

Tomas Helenius

Star Wars Jedi: Survivor, om spelgudarna, familjen och datorn vill.

Valentin Lundin

I helgen tänker jag spela igenom slutet av The legend of Zelda: Skyward Sword och mysa med lite Age of Wonders 4!

Joakim Kilman

Jag är bortrest, så det blir nog mest lite Showgunners på Steam Deck, skulle jag tro. Något måste man ju sysselsätta sig med på tåget.

Jonas Vågström

Jag tänkte undersöka ifall Respawn har fått ordning på grejerna och finns det tid över ska jag spela klart Gato Roboto på Switchen. Ett trevligt metroidvania-lir som fyndades hem för ynka 20kr!

Johan Lorentzon

Fick lite retrolängtan av allt SW-snack så har installerat X-Wing Alliance med massa mods.

Mikael Berg

Det vankas ångest och dödsfall i Darkest Dungeon 2.