Undrens tid är inte förbi – bevisligen! I veckan gjorde fantasyrika Age of Wonders comeback efter nästan tio år (däremellan slog sig fina Age of Wonders: Planetfall in). Age of Wonders 4 har blivit en hit hos både gamers och kritiker, vilket givetvis inte gått @Wakkaah förbi.

Så! På med fantasyhatten. Med start klockan 20 blir det strategimys hela kvällen lång.