Blott fem dagar återstår till releasen av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Men innan vi riktar blicken framåt (och mot skyn) ger vi oss ut på en nästan fyrtioårig resa med höga toppar och inte alls särskilt djupa dalar. Ni har röstat fram formkurvan och flera legendarer kliver fram.

Vissa mer legendariska än andra.

1998 års Ocarina of Time får ett av de högst uppmätta snitten någonsin (4,52 av 5,00) för ett enskilt spel på en av våra formkurvor. Trots detta blir det bara tvåa. Zelda: A Link to the Past (4,65), denna heliga SNES-graal, är helt enkelt numret större. Lika klar trea i omröstningen blir Breath of the Wild (4,26). Det är intressant nog lite av en vattendelare. Det får en del hysteriskt höga siffror, men också mer återhållsamma. Ett spel till når över 4-spärren: Wind Waker (4,07).

"En nästan fyrtioårig resa med höga toppar och inte alls särskilt djupa dalar"

18 stycken spel fanns att rösta bland allt som allt, och då höll vi oss ändå till seriens huvudfåra och utelämnade remakes och spinoffs. Att högstanivån är väldigt hög framgår av stapeldiagrammet undertill. 3DS-titeln Tri Force Heroes är klart "sämst", men 2,34 är ändå bara på gränsen till något dåligt. Phantom Hourglass (2,93) och vad som brukar ses som series svarta får, The Adventure of Link (2,94), är andra titlar som får under tre i snitt.

Några av seriens största kanoner (utöver kvartetten vi nämnde i början) får alla mellan tre och fyra i snitt. Här hittar vi Twilight Princess (3,93) och Skyward Sword (3,32). Originalet The Legend of Zelda hamnar på en hedrande sjätteplats med 3,90. Inte illa för ett snart 40 år gammalt spel.