Det har gått sex långa år sedan Zelda: Breath of the Wild lanserades, samma dag som Switch släpptes. 2017 skulle Nintendos konsol ta över efter Wii U-floppen. Sex år senare har 125 miljoner hybridkonsoler sålts. Stort. Och bättre flaggskepp än Breath of the Wild kunde den knappast fått.

Kanske blir den raka uppföljaren Tears of the Kingdom en lika bra svanesång för Nintendo Switch? Nu har den släppts och i kvällens FZ Play (liksom imorgon samma tid) beger sig @Wakkaah ut på äventyr bland molnen och ett Hyrule vi känner igen – fast ändå inte. Ikväll börjar den långa resan.

Koka dig något värmande och stärkande, så ses vi klockan 20.00.