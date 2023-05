Zelda: Tears of the Kingdom är här och vi är nog en del som gråter av äventyrsglädje. Och på tal om äventyr: vilket är ditt livs största? En öppen och högst individuell fråga, förstås. Det största speläventyret kan såklart vara The Witcher 3 och Skyrim, eller så tänker du på rymdodyssén No Man's Sky. Ett äventyr behöver ju heller inte mätas i faktiskt omfång och de största resorna görs ibland i vårt inre. Telltales The Walking Dead var exempelvis ett stort äventyr för egen del.

Vilket är ditt största?