Mellan 1995 (Warcraft II) och 2010 (Starcraft II) var Blizzard i princip fläckfria. 11 av 13 spel snittar på 4,00 (mycket bra, enligt FZ-skalan) eller högre, och enbart ett par hamnar (strax) därunder. Detta enligt formkurvan som tusentals röster lett fram till där FZ-läsarna röstat om spelen och expansionerna i Blizzards storserier: Warcraft, Diablo, Starcraft och Overwatch. Totalt 30 titlar.

2010 släpptes, förutom Starcraft II: Wings of Liberty, World of Warcraft: Catcalysm, den tredje WoW-expansionen som för alltid förändrade Azeroth i grunden. Lustigt nog är formkurvan därifrån en skakig historia och inget spel har varit i närheten av att kliva över 4-strecket.

"Lika bra som åren i slutet av 90-talet och under 00-talet har Blizzard aldrig varit"

Det finns några rejäla plumpar. 1,51 för Diablo Immortal är avgrundslågt och lika tydligt näst sist är Overwatch 2 på 2,00 blankt. I övrigt hoppar spelen mellan 2,5 till 3,5. Med andra ord: bra, mindre än bra och på gränsen till något bättre. Lika bra som åren i slutet av 90-talet och under 00-talet har Blizzard aldrig varit därefter.

Kanske kan Diablo IV ändra på det?

Blizzard har spanat mot mörkret i Diablo II, vilket är formkurvans topp. Dubbelt upp, kan man säga. Tvåan (4,53) hamnar nämligen decimalen bakom expansionen Lord of Destruction (4,54). Bäst i Blizzards historia, och seriens bästa. Warcraft III: The Frozen Throne (4,34) är peaken för Warcraft, medan första Starcraft (4,28) är det för den serien.

Grundspelet har WoW-spelens högsta snitt (4,31) medan Wrath of the Lich King (4,17) får bäst omdöme bland expansionerna. Lägst? Då får vi gå till 2014 års Warlords of Draenor (2,42).

Man kan se många tendenser och trender, men bara dagar innan releasen av Diablo IV är det oundvikligt att man ställer sig en fråga: kan Blizzard hitta tillbaka till sin gamla goda form?