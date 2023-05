För mindre än en månad sedan spelade @Wakkaah Redfall i FZ Play, som definitivt platsar bland årets hittills största besvikelser. Men årets sämsta...? "Håll min mjöd", säger Gollum. The Lord of the Rings: Gollum har fått sopiga betyg och utvecklarna har känt sig tvingade att be om ursäkt.

Wakkaah och FZ ber dock inte om ursäkt när vi ikväll kastar oss på äventyret. Förmodligen mer pajigt än precious, men vi får se. Klockan 20.00 drar vi igång med one stream to rule them all.