Tiden går fort när man har roligt, och det har snart gått en månad sedan releasen av årets hittills mest hyllade titel, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Kanske har du hunnit igenom äventyret? Kanske har du plöjt ner över 100 timmar och ändå mest skrapat på ytan?

Oavsett läge är tiden inne för att sätta ditt betyg.

Som vanligt betygsätter du efter den gamla goda FZ-skalan, där 1 är dåligt och 5 är mästerligt. Med detta sagt: vad tycker du? Är Tears of the Kingdom precis så bra som "alla" säger? Eller finns det något som skaver med det stora äventyret? Rösta och sjung ut i kommentarsfältet!

► Sugen på att tycka ännu mer? Skriv en medlemsrecension av Zelda: Tears of the Kingdom!