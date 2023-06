I kväll är det dags! Det vi tidigare kallade "E3-veckan" kickar igång på allvar när Summer Game Fest slår upp portarna. Vi får en karamellpåse sprängfylld med spelnyheter, och FZ täcker det hela live från studion. Uppsnacket börjar några minuter innan, så varmt välkommen att hänga med redaktionen i chatten!

Showen börjar klockan 21 och leds i vanlig ordning av Geoff Keighley, och vi kan vänta oss en kavalkad av trailers, releasedatum och nyheter från små och stora spel.

Det har på förhand avslöjats att vi kommer få se Alan Wake 2, Cyberpunk 2077-expansionen Phantom Liberty, Mortal Kombat 1, Lies of P och Fortnite. Sen är det fritt för spekulation. Visar Kojima Death Stranding 2? Vågar man hoppas på en första skymt av Elden Ring-expansionen Shadow of the Erdtree? Häng med oss från klockan 21 för snabbast möjliga svar!

