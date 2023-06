Spelsommaren är inne i sitt mest intensiva skede, och efter Xbox-utskåpningen igår är det dags för Ubisoft Forward. Egen show i all ära men Ubisoft har redan besökt tre andra: Assassin's Creed Mirage-datum hos Sony, Prince of Persia: The Lost Crown-avslöjande på Summer Game Fest och igår: Massives Star Wars Outlaws på Xbox-showen. Räkna med mer från denna trio under kvällen.

Det faktum att tre så tunga saker redan avslöjats talar för gott självförtroende. I kväll får vi dessutom mer från Avatar: Frontiers of Pandora och The Crew Motorfest. Kanske även ytterligare överraskningar. Ett knippe ytterligare Assassin's Creed-titlar är trots allt under utveckling, liksom evighetsprojekten Skull and Bones och Beyond Good and Evil 2. 19.00 är det alltså dags.

Häng med i spelaren ovan, så ser vi till att leverera de hetaste nyheterna.