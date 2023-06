Det släpps spel som aldrig förr, och det kan vara svårt att hänga med. Därför är det dags för årets lista över spel du kanske missat, för att de inte fått så mycket uppmärksamhet eller för att vi inte hunnit recensera dem här på FZ. Det är både mer etablerade spelserier och väldigt smala titlar bland de 40 på listan.

Jag kan bara tipsa om spel jag faktiskt har testat, dock, så även jag har så klart missat en del. Bidra gärna med era tips i kommentarerna, om ni har något eller några spel ni tycker förtjänar mer uppmärksamhet i bruset.

Dredge (Xbox, Playstation, Switch, Pc)

Jag finner det väldigt rogivande att fiska i verkligheten, men brukar ha svårt för fiskeminispel. Dredge lyckas temporärt överbrygga min aversion för digitalt fiske, med ett atmosfäriskt äventyr där de grumliga haven döljer betydligt mer än bara lite makrill.

Killer Frequency (Pc, Playstation, Xbox, Switch)

Killer Frequency är ett udda skräckspel där du i rollen som en radiopratare ska försöka lösa pussel och lotsa potentiella offer undan en galen seriemördare. Genom att utforska radiostationen hittar du även ledtrådar till vem mördaren är. Spelet är även VR-kompatibelt med Quest.

Age of Wonders 4 (Pc, Xbox, Playstation)

Age of Wonders är inte direkt en doldis bland strategifans, men det är ändå värt att lyfta fram att fjärde delen i serien har släppts, då den inte fått så mycket uppmärksamhet. Det är svårt även för klassiska spelserier att göra avtryck i dagens benhårda konkurrens. De som gillar 4X-strategi och fantasy bör ge Age of Wonders 4 en chans.

Warhammer 40K: Boltgun (Pc, Playstation, Xbox, Switch)

Det fortsätter välla in så kallade boomershooters (retroinspirerade fps), och Boltgun är ett av de mer underhållande tillskotten till subgenren på sistone. Det handlar med andra ord om grovhuggna pixlar och snabb, frenetisk action av klassiskt snitt, fast den här gången i det välkända Warhammer 40K-universumet.

Dave the Diver (Pc)

Det här är det allra nyaste spelet på listan, eftersom de i skrivande stund ännu inte har lämnat early access. Men när du läser detta så ska den fullständiga versionen vara släppt. Dave the Diver är ett charmigt och väldigt somrigt spel där är en dykare som utforskar djupen, helt enkelt. Spelet var kul redan i early access och jag äter min dykardräkt om det inte är kul även i den fulla versionen.

Stasis: Bone Totem (Pc)

The Brotherhood är en liten studio från Sydafrika som konsekvent gör bra spel. För några år sedan gjorde de det kriminellt förbisedda science fiction-eposet Beautiful Desolation. Nu återvänder de till sin isometriska skräckserie Stasis för ännu ett äventyr som känns både klassiskt och egensinnigt på samma gång.

The Bookwalker: Thief of Tales (Pc, Xbox, Playstation)

The Bookwalker är ett intressant pusseläventyr där du hoppar in och ut ur fiktiva världar för att stjäla olika föremål. Möjligen blir metaforen för skrivande något tungrodd, men det är en engagerande och estetiskt tilltalande genremix som vågar sticka ut i mängden. En överraskning.

Trepang2 (Pc)

Har du saknat F.E.A.R? Klart du har. Det har vi allihop. Trepang2 är inte i nivå med det spelet, men det fyller ändå suget efter kaotiska slow motion-tunga strider där man bokstavligen blåser fiender i bitar. Trepang2 haltar med inramningen, men eldstriderna är det verkligen inget fel på, och de är de som står i fokus här.

System Shock (Pc, Playstation, Xbox)

Det tog sin lilla tid, men nu är Nightdives uppdatering av den fantastiska men lite svårtillgängliga klassikern äntligen här. Och det var värt väntan. System Shock har fått en trogen och kärleksfull uppdatering som ger det mycket mer lättillgängligt och lättspelat, utan att tappa det som gjorde originalet så bra.

Miasma Chronicles (Playstation, Xbox, Pc)

The Bearded Ladies gjorde en väldigt charmig, och väldigt svensk, postapokalyps i Mutant Year Zero – en datorspelsversion av papper- och penna-rollspelet Mutant: År noll. Nu är de tillbaka med samma mix av taktiska, turordningsbaserade strider och smygande, fast den här gången i en helt annan postapokalyps, som utspelar sig i USA. Inte fullt lika bra som Mutant, men det är absolut värt att testa.

Shadows of Doubt (Pc)

Okej, Shadows of Doubt är fortfarande i early access, men det måste vara med på den här listan eftersom det kan vara spelårets hittills mest imponerande bedrift (ja, jag räknar in nya Zelda där). Ett otroligt ambitiöst indiespel som genererar mordmysterier i en mörk, voxlig noir-stad för dig att lösa som du vill. Även om det i nuvarande skick är buggigt så är bitarna redan så pass på plats att potentialen är omöjlig att ta miste på.

Shardpunk: Verminfall (Pc)

Shardpunk: Verminfall utspelar sig, som titeln antyder, i en steampunkig värld full av ohyra – närmare bestämt stora råttor. Det här är dock inte ett actionspel som Vermintide, utan en mix mellan taktiska rollspelsstrider och överlevnadsbaserad resurshantering. Lite trevande inledning, men när man kommer in i spelets olika system så tar det sig.

Last Call BBS (Pc)

I princip en märklig samling minispel och pussel, förtäckt till ett slags nostalgisimulator. Inramningen är att du fått en gammal dator och ringer runt till gamla BBS:er för att ladda ner fiktiva retrospel. Spelet lyckas förvånansvärt väl med att skapa känslan av att upptäcka gammal teknik och väcka liv i en död era när datoranvändande var något helt annat än det är nu.

Voidigo (Pc)

Roguelite-genren fortsätter att leverera i det tysta. Voidigo påminner mycket om spel som Nuclear Throne och Enter the Gungeon, och bjuder på väldigt mjukt animerad action som gärna urartar i fantastiskt kaos. Färggrant och kul i all enkelhet.

Nova Lands (Pc)

Nova Lands är i allt väsentligt en vidareutveckling av Forager och liknande spel, fast mer lite mer fokus på action. Det innebär att det börjar oroväckande långsamt när du samlar råvaror, bygger, uppgraderar och expanderar, men att det också är förrädiskt beroendeframkallande.

Dr Fetus Mean Meat Machine (Switch, Xbox, Playstation Pc)

När Team Meat gör ett pusselspel i stil med Puyo och den uppenbara inspirationskällan Dr Robotnik’s Mean Bean Machine, så lägger de så klart till sågbladsfällor och en hjärnblödningsframkallande svårighetsgrad. Verkligen inte för alla, men för den som vill ha något att bita i så är det kanske värt att riskera den där hjärnblödningen.

Humanity (Pc, Xbox, Playstation)

Saknar du Lemmings? Då är kanske Humanity något för dig. Den här vidareutvecklingen av det klassiska konceptet att guida en skock hjärndöda figurer förbi diverse hinder är ofta fyndig, och är dessutom VR-kompatibel. De korkade människorna hade gärna fått ha grönt hår, dock.

Showgunners (Pc)

Showgunners är blandar den gamla Arnold-klassikern The Running Man med Xcom. Med andra ord handlar det om att medelst turordningsbaserade strider överleva en väldigt våldsam version av det gamla tv-programmet American Gladiators, för att kanske i slutändan göra uppror mot förtryckarregimen.

Mageseeker: A League of Legends Story (Switch, Xbox, Playstation, Pc)

Jag har aldrig varit det minsta intresserad av League of Legends, men Riot Forges spinoffer har överlag varit lyckade. Mageseeker är ett isometriskt actionrollspel i lite samma anda som Hades. Inte lika bra, förstås, men bra nog.

Convergence: A League of Legends Story (Switch, Xbox, Playstation, Pc)

Ännu en League of Legends-spinoff man inte behöver ha koll på originalspelet för att kunna uppskatta. Convergence är ett metroidvania i lite samma anda som Dead Cells. Precis som Mageseeker bryter det inte ny mark, men det är kul för vad det är.

Ash of Gods: The Way (Switch, Pc, Xbox, Playstation)

Första Ash of Gods var ett ambitiöst men ojämnt strategirollspel. The Way byter genre till ett slags taktiskt kortbaserat pussel, om än med samma Banner Saga-inspirerade estetik som föregångaren. Resultatet är ett klart bättre och mer välavvägt spel än föregångaren. This is the way!

Organs Please (Pc)

Organs Please är en mer humoristisk variant på Papers Please, med lite nya managementinslag. Konceptet är att du, i en tämligen mörk framtid, sitter och bestämmer vilka människor som är värda att överleva och vilka som ska bli råvaror. Förvånansvärt munter inramning.

Brotato (Pc)

Vampire Survivors har fört med sin en smärre syndaflod av imitatörer. Brotato ser inte mycket ut för världen, men den lille potatisgubbens rättframma lilla actionspel är förvånansvärt beroendeframkallande. Jag uppskattar dessutom att man kan välja mellan autosikte och manuellt sikte.

Kingdom Eighties: Summer of Greed (Switch, Xbox, Playstation, Pc)

Det näst nyaste spelet på den här listan. I skrivande stund har det bara varit ute en dag. Det är ett mer storyfokuserat Kingdom-spel i 80-talsskrud. Det verkar inte göra så mycket nytt, men känns passande som lite avslappnat sommarspelade, kanske på Switch liggandes i gräset eller i hängmattan.

Pan’orama (Pc)

Den som, liksom jag, älskade Dorfromantik och vill ha mer kan med fördel ge Pan’orama en chans. Det expanderar mekaniken lite mer, så att du inte bara bygger tjusiga landskap utan även ser till att resurser utvinns så effektivt som möjligt. Stillsamt.

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Xbox, Pc)

Det här fullständigt rubbade actionspelet måste upplevas för att förstås. Å andra sidan kanske inte ”förstå” är riktigt rätt ord här. En märklig mix av smaklös estetik, metakommentarer och vettlös action som påminner en aning om det lika smaklösa (och möjligen briljanta) Cruelty Squad.

Varney Lake (Switch, Pc)

En enkel men ganska älskvärd interaktiv berättelse med tjusig, stiliserad retrografik. Samma utvecklare gjorde även Mothmen 1966, men det Stephen King-influerade och somriga Varney Lake är lite bättre. En sympatisk bagatell.

Vertigo 2 (Pc (VR))

Det är för sådant här som VR uppfanns. En underhållande actionrökare som konstant kastar sig mellan olika överdrivna actionsekvenser. Svårt att värja sig mot, varför man nu ens skulle vilja försöka.

Dread Templar (Pc)

Mer boomershooter-action, men den här gången med Quake-polygoner snarare än Doom-pixlighet. Dread Templar är snabbt, hektiskt, blodigt och roligt. Inget nytt under solen, kanske, men det gör sin grej bra.

Hrot (Pc)

Årets hittills mest intressanta fps är nog Hrot. Det är också i allt väsentligt en boomershooter, men det sticker ut i mängden med sin öststatsestetik och sin mix av galghumor och rå svärta. Atmosfären är genuint tryckande i det här medvetet väldigt brungrå spelet.

OTXO (Pc)

Egentligen en ganska skamlös kopia på Hotline Miami, fast med avskalad, svartvit estetik istället för neonfärgat 80-tal. Inte lika bra som sin inspirationskälla, naturligtvis, men det bjuder på en stunds småroligt övervåld i fågelvy.

Rusted Moss (Pc)

En metroidvania som lånar svingarmekaniken från de gamla Bionic Commando-spelen. Striderna blir klart roligare när du kan svinga dig runt i en änterhake och skjuta som en tok, istället för att stå på marken som en loser.

Storyteller (Switch, Pc)

Ett mycket fyndigt pusselspel där du ska bygga berättelser som motsvarar de givna rubrikerna. Kort, kul och egensinnigt. Perfekt hängmattespel på Switchen, om inget annat.

Terror of the Hemasaurus (Switch, Pc, Playstation, Xbox)

Den här andliga arvtagaren till klassikern Rampage släpptes till pc redan förra året, men det får vara med här ändå för det gör sig allra bäst i bärbart format på Switch. Var ett stort monster och riv städer, ät folk och krossa allt motstånd. Simpelt men kul.

Sherlock Holmes: The Awakened (Playstation, Xbox, Pc, Switch)

En nyversion spelet där Sherlock Holmes nystar i Lovecraft-mysterier. Något ojämnt och oslipat, men för den som missade Sherlocks möte med det okända förra gången kan det vara värt att ta chansen nu.

Meatgrinder (Pc)

Ett väldigt rättframt Mad Max-doftande actionspel där du helt enkelt hoppar mellan bilar och skjuter exakt allt och alla. Det är inte särskilt tajt eller slipat, men det håller för korta spelsessioner när du bara vill spränga saker en stund.

Cassette Beasts (Xbox, Playstation, Switch, Pc)

Egentligen har jag svårt för både den inställsamma tonen och det audiovisuella här, men det går inte att blunda för att det här är ett välgjort, retrodoftande rollspel i Pokémon-anda, som många verkar fullkomligen älska.

Moons of Darsalon (Pc)

Jag älskar hur mycket det här känns som ett gammalt Amiga-spel i ton och estetik. Det är ett humoristiskt och skönt fånigt pusselspel där du försöker rädda korkade astronauter undan en säker död.

Pale Beyond (Pc)

Ett storyfokuserat resursmanagementspel där du försöker hålla besättningen vid liv under en svår polarexpedition. Uppenbart inspirerat av The Terror (boken och tv-serien), men med mer mörk humor och lite mindre terror. Kanske kan ge lite svalka i värmen.

Etrian Odyssey Origins Collection (Switch, Pc)

De första tre Etrian Odyssey-spelen i en remastrad samling. För den som missat den här väldigt japanska grottkravlarserien kan det vara en vettig inkörsport, för veteraner en ursäkt att spela om de första tre spelen igen. Varning för en del tröttsamma och tveksamma karaktärsporträtt, dock.

