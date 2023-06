Vissa jobbar än, andra har semester, och en spelar som en galning trots att spel är hans jobb och han har semester. Det som spelas är allt från nysläppta Final Fantasy via månadsgamla Zelda till piratäventyr från 90-talet.

Så ser FZ-redaktionens spelplaner ut inför helgen. Och dina? Berätta i kommentarerna vad du ska spela!

Mike Stranéus

Förväntar mig att stänga de sista kapitlen i Final Fantasy XVI. Och sedan fundera över vad som ska spelas härnäst.

Jonny Myrén

Det blir nog lite nya äventyr i Zelda: Tears of the Kingdom.

Jonas Vågström

Trots en del förlorad speltid på grund av dåligt planerade sparningar och krascher kommer jag nog fortsätta irra runt på Revachols gator i Disco Elysium.

Fredrik "Jag spelar på semestern också" Eriksson

150 timmar plöjde jag totalt ner i Breath of the Wild. Nu har samma siffra nåtts i Tears of the Kingdom – och det är långt ifrån över.