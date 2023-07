För att vara mitt i juli och semestertider kommer ovanligt många nya spel. Som Oxenfree 2, Exoprimal och Xenonauts 2 (recensioner av samtliga på gång). Vi på FZ har därmed inga problem att hålla oss sysselsatta.

Hur ser det ut för dig – vad lirar du nu när sommaren är över oss?

Jonas Vågström

Jag pausar Alan Wake Remastered för att istället irra runt bland gastar och knastrande radiosignaler i Oxenfree II. Recension på ingång!

Joakim Kilman

Jag kanske ger mig på Oxenfree 2. Annars dyker jag nog lite mer med Dave och drömmer om havet.

Johan Olander

Tjejen fastnade i Planet Zoo, så jag firar semestern i Jurassic World: Evolution 2. Frontier Development-tema hemma.

Mike Stranéus

The Last of Us-klonen: The Last Hope ska tydligen vara ett av de sämsta spelen någonsin. Jag är helt klart intresserad av att se om det stämmer.