I en ständigt föränderlig värld kan man lita på att det alltid blir #spelhelg igen. Och japp, nu är det dags igen. FZ-gänget reser till både verkliga och overkliga världar, och slåss mot monster från såväl helvetet som yttre rymden. Det kan bli en helg att minnas. Hur ser din ut?

Fredrik "200 Zelda-timmar" Eriksson

En gång grubblade jag på om Zelda: Tears of the Kingdom skulle bli ett spel före eller under semestern. Det blev före, under och efter.