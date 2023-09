Fredrik sitter just nu och tokspelar Starfield inför recensionen. Så vad tror du han spelar i helgen..? Ja, det gör rätt många andra också, men vissa spelar andra saker. Till exempel nya Forza!

Och du då, hur ser dina helgplaner ut? Berätta vad du ska lira i helgen i kommentarerna!

Tomas "Inte Todd" Helenius

Försöker att inte jaga upp mig, men... NYA FORZA MOTORSPORT!!! Förhandstitt den 11:e.

Todd-Valentin Lundin

Elder Scrolls of Starout Fallfield. Todd, Todd never changes?