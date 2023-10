2023 har redan varit ett enastående spelår med bland annat Baldur's Gate 3, Zelda: Tears of the Kingdom och Starfield. Och än är det inte över. Faktum är att den kommande månaden är den hetaste under året. Varje vecka innebär nya storreleaser, chansen till höga betyg och succéer.

Vi har ett antal tvåor som släpps: Cities: Skylines 2, Alan Wake 2 och Spider-Man 2. Ja, det senare släpps samma dag som Super Mario Bros. Wonder. Dit är det några veckor men i början av månaden har vi exempelvis Assassin's Creed Mirage och Forza Motorsport. Recensioner snart.

Vilket spel ser du mest fram emot under oktoberfesten? Är det någon av de tio heta vi plockat ut, eller är det rentav någon annan potentiell pärla. Hela releaselistan för 2023 hittar du här.

10 hetaste releaserna i oktober (hela releaselistan här)