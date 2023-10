Mirage markerar en slags brytpunkt för Assassin's Creed. Det är förmodligen det sista spelet i serien som släpps till old-gen, och framför oss ligger – äntligen! – en ny generation av titlar som tar oss till feodala Japan och, av rykten att döma, häxprocesserna i Tysk-romerska riket. Allt omslutet av den nya "portalen", som vi känner som Assassin's Creed Infinity. En gåtfull historia vi ska få anledning till att återkomma till längre ner.

Det här är allt vi vet om framtiden för Assassin's Creed-serien.

► Kort sagt: Storskaligt actionrollspel i din ficka.

► Release: TBA (stängd beta nu, så... våren 2024?)

► Format: Mobila

När det förkunnades att Assassin's Creed-spelet Project Jade "bytte" namn till Assassin's Creed Jade välte inte direkt internet. Möjligen kan Jade välta oss på andra sätt då vi ska få ett actionrollspel à Odyssey och Valhalla i mobil form. Snarare än en Ezio eller Eivor skapar du din egen assassin. Eller vad man nu ska kalla henom, då detta äger rum innan assassin- eller ens Hidden One-begreppen myntades, årgång 215 f.Kr. i Qindynastins Kina.

Allt du kan göra i traditionella titlar ska du kunna göra här – men med touch-kontroller. Faktum är utvecklarna på Level Infinite (Tencents speldivision) sagt att det är enkelt att lägga till kontrollstöd, men att de kanske struntar i detta då touch-kontrollerna är en utmaning de vill övervinna.

(Men varför inte ge oss alternativet? Nåväl.)

Parkour på kinesiska muren och stealth i myllrande städer står på menyn. Betatest har förekommit men vi har ännu inget faktiskt releasedatum. Vågar vi gissa på släpp i vår?

Här far vi till feodala Japan, en fond som efterfrågats länge. Teasern under är det enda av substans vi hittills fått, vilket är talande i sig: vi vet inte mycket om det här projektet.

► Kort sagt: Plattform för Assassin's Creed-spel.

► Release: TBA (potentiellt i samband med Red)

► Format: TBA (PS5 och Xbox Series bekräftade. Pc? Känns givet.)

Även om Ubisoft gjort ett par försök att förklara Assassin's Creed Infinity, fortsätter det hela att vara diffust. Det är inte ett spel, utan en "portal för alla Assassin's Creed-upplevelser" där "metastoryn ska leva asynkront". Tanken är att Infinity ska länka samman olika spel och upplevelser, och belöna spelare som deltar i universumet.

Det låter som någon form av applikation, men dimman ligger alltjämt tät.

Fröet till Infinity såddes under pandemiåren, då "remote"-arbetet ändrade hur Ubisoft producerar spel. Ubisoft Quebecs Nathalie Bouchard har skrivit i ett öppet brev att detta fick dem att tänka till om framtiden. Infinity ska inte bara koppla samman Assassin's Creed, utan även Ubisoft Montreal och Quebec på ett tydligare vis (studiorna som bär ansvaret för seriens tyngsta delar). Istället för att växeldra ska de dra tillsammans. Portalen ska växa undan för undan.

Framöver är det alltså möjligt att pc-spelare behöver öppna Ubisoft Connect för att därefter gå på Infinity, innan det är dags att kliva in i ett Assassin's Creed-spel. Det kan bli en resa.

Med detta sagt: det är fortfarande en hel del frågetecken att räta ut.

Infinity är inte free to play. Det blir med andra ord ingen tjänst i vilken du köper premiumspel, men vi vet ytterst lite om hur affärsmodellen kommer att se ut. En av de viktigaste punkterna. En konkret sak man tittat på är att ta tillbaka gamla tideras multiplayer (från titlar som Brotherhood och Black Flag) under Infinity-paraplyet. Infinity har liknats vid Animus, den fiktiva maskin i spelen som vi använder för att utforska genetiska minnen. Detta kan med andra ord bli en cirkel som sluts för Assassin's Creed.

Red och Hexe kommer dra nytta av plattformen, och release i samband med Red (ska släppas först av duon) känns sannolik. Med tanke på att den releasen är minst något år bort finns det tid för Ubisoft att besvara frågor om hur den här interaktiva hubben kommer te sig.

Assassin's Creed "Hexe"

► Kort sagt: Trolldom och mörker.

► Release: TBA (nåt eller två år efter Red. 2026? 2027?)

► Format: TBA (sannolikt pc, PS5 och Xbox Series)

En gång var Assassin's Creed-serien synonym med Ubisoft Montreal: originalet, Ezio-triologin, Black Flag, och så vidare. Deras senaste spel är också seriens senaste stortitel: Valhalla. Hexe är deras nästa. En gåtfull teaser är allt vi har. Det, och brödsmulor.

Marc-Alexis Cote, franchise director, säger att vi ska vänta oss ett "mycket annorlunda" Assassin's Creed. Kanske ett med skräck? Teasern med sin olycksbådande musik, döda löv och häxsymbolik sätter onekligen stämningen. Häxprocesserna i Salem känns logisk, men rykten (via Bloomberg) har handlat om häxprocesser i Tysk-romerska riket under 1500-talet. En tid då tiotusentals människor avrättades.

Trolldom och artefakter från "those who came before" känns som en logisk koppling.

Även om studion är rejält Assassin's Creed-rutinerad så har spelets creative director en annan koppling. Clint Hocking regisserade Far Cry 2 innan han återvände till Ubisoft efter lång, lång tid för att regissera Watch Dogs Legion. Ett spännande namn i sammanhanget.