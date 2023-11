Naoki "Yoshi-P" Yoshida, producenten bakom Final Fantasy XVI och frälsaren av succén Final Fantasy XIV berättade tidigare i år att han inte var förtjust i jrpg-begreppet. Han menar att begreppet diskriminerar japanska rollspel, som borde räknas som rollspel. Punkt.

Yoshi-P får säga vad han vill. Subgenren med alla sina quirks – stora frisyer, större fötter, drakar, minneförluster, kristaller och tonårshjältar med världens öde på sina axlar – går ingenstans.

Idag släpps alldeles utmärkta Star Ocean The Second Story R, ännu ett i raden av utmärkta jrpg:s. Tidigare i år fick vi Octopath Traveler 2 och Final Fantasy XVI. Och givetvis har vi good ol' Chrono Trigger, Skies of Arcadia och Final Fantasy VII – det sistnämnda också en modern klassiker.

Vilket jrpg tycker du är tidernas bästa?