Korpen, orcer, öken, lantbruk, svampar. Den som vill hitta en röd tråd i våra helg planer får leta länge med ljus och (Alans) ficklampa. Vi spelar väldigt mycket i helgen och det är väldigt många av titlarna från det fantastiska spelåret 2023 som står på menyn. Vad spelar du i helgen?

Daniel Sjöholm

Sugen på att återigen köra lite LLM (Lower League Managment) och tänker ta över Friska Viljor FC i Division 2 Norrland. I Football Manager 2024 såklart. ⚽

Jonas Vågström

Jag lever fortfarande kvar i Blizzcon-bubblan till viss del så det blir nog lite mer Diablo 4. Sen har jag upptäckt ett sug efter lite rts – både Warcraft 3 Reforged och Starcraft 2 känns intressanta! 🧌

Tomas Helenius

Alan Wake 2 nu när jag samlat mod nån vecka. 😱

Jonny Myrén

Efter ett litet Robocop-avbrott ska jag harva vidare i Alan Wake 2 och få psykbryt över de sjukt irriterande skuggfienderna. 👥

Fredrik Eriksson

Ut ur Gerudo-öknen i Zelda: Tears of the Kingdom. Tog bara tre månader. Sedan har jag gått ner mig i Stardew Valley-träsket igen. Bästa träsket! 🧑‍🌾

Mike Stranéus

It's a Wonder-ful life after all. 🍄

Johan Olander

Om datamaskinen kommer hem från sjukan, då blir det en paus från traktorerna i min Steam Deck (❤️) för stadsbyggande i Cities: Skylines 2. 🚜

Johan Lorentzon

För mig blir det Final Fantasy VI då jag är väldigt sen till partyt. ⚔️