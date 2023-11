Super Mario RPG var väl värt att vänta på, om vi ska gå på betygen. Och flera i redaktionen kommer testa nyversionen av SNES-spelet, som till slut får ordentlig europeisk premiär. Men inte alla, för Alan Wake 2 hänger sig kvar än.

Och du, vad spelar du i helgen?

Robin Andersson

En remake på ett av mina favoritspel har blivit utannonserad och även släppts! Jag och en vän ska tillsammans banka på Smithy och hans gäng för att rädda svampriket i Super Mario RPG.

Mike Stranéus

Kör indiefestival och spelar återigen Katana Zero och funderar på att testa The Cosmic Wheel Sisterhood som jag hört gott om.

Johan Lorentzon

Jag går från 2D-Mario till RPG-Mario. Kommer bli spännande och se om min gamla favorit håller i ny tappning.

Jonny Myrén

Jag känner för något lugnt och stillsamt, så det blir klättring i mysiga Jusant.

Fredrik Eriksson

Det har varit en snart 215 timmar underbar resa, men nu vågar jag skriva: i helgen slutför jag Zelda: Tears of the Kingdom.

Tomas Helenius

Kompakt ointresse för spel råder hos de där människorna som kommer stryka omkring i mitt hem i helgen (föräldrarna), så jag spelar Steam Deck när tillfälle ges. Kan bli Inside, kan bli Dave the Diver.

Joakim Kilman

Jag har inte testat World of Horror, Dungeons 4 eller Slay the Princess än, så något av dem kanske? Väntar på min nya dator också, men lär få vänta lite till.

Jonas Vågström

Jag kommer att försöka förstå mig på det svenskutvecklade och märkliga tidsloopsäventyret Orten was the case - recension kommer! Lyckas jag bryta cykeln kanske det fyndas något trevligt under Black Friday-rean.