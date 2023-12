Vilket spelår det blev!

Det rivstarade med flera tunga januarireleaser, följt av en strid ström titlar av högsta kvalitet under hela våren. Och hösten inleddes med två blytunga RPG-bomber, följt av några sprängfulla höstmånader. Inte ens nu, halvvägs in i december, har strömmen av intressanta nya spel sinat. Och vi har delat ut högsta betyg till inte mindre än åtta spel. Hittills.

Det har inte varit lätt att välja ut guldkornen detta år, som är fullt av såna där titlar som kommer leva kvar i sinnet långt efter att nyårsklockan ringt. Redaktionen har stött och blött det som släppts, och till slut fått fram årets bästa titlar.

Innan vinnarna avtäcks vill vi påminna om Läsarnas årets spel, där FZ-besökarna nominerar och röstar fram sina favoriter. Vinnarna presenteras den 30 december.

Med det sagt är tiden kommen att avtäcka... Årets spel 2023 enligt FZ!

20. Diablo IV

Djävulen är återigen lös och Blizzard visar att de kan det här med CRPG och hack 'n' slash. Ett kompetent äventyr att spela med nära och kära, men ett som nu när äventyret är avklarat kanske haltar en aning i brist på mer att göra. Men Blizzard har onekligen rättat till en del problem med Diablo 3 och oäktingen Immortal.

19. Starfield

Skyrim i rymden. Bethesda satte en närmast omöjligt hög ribba för sig själva. Om det når dit? Nej. Om det lever upp till våra förväntningar? Åter nej. Det skaver och skakar kring det här åbäket. Starfield hålls ihop av både vilja och silvertejp – men håller ändå ihop.

Det är kanske mest fascinerande. Höjer vi blicken från ihåliga AI-ögon finns ett stjärnhav att förlora sig i. Bethesda årgång 2023 är ungefär vad Bethesda alltid varit: frihet framför buggar. Priset för friheten är inte självklart att betala, men belöningen är vacker. Trots allt.

18. Orten Was the Case

Med en visuell stil som för tankarna till både Pettson och Jan Lööf har Orten Was the Case funnits på FZ:s radar under en längre tid. Slutresultatet är ett äventyr och peka och klicka-pusslare där vi får upptäcka den mystiska Orten tillsammans med ynglingen Ziggy under otaliga tidsloopar. En svensk indiepärla som du verkligen bör plocka upp!

17. Hogwarts Legacy

Långt innan Harry Potter föddes så existerade Hogwarts. Att få besöka den populära trollkarlsskolan och dess omgivningar är riktigt mysigt. Att utvecklarna dessutom lyckats göra en bra open world-tolkning av skolan och områdena runtom, kombinera detta med intressanta strider och en kompetent story gör inte saken sämre.

16. Armored Core 6: Fires of Rubicon

From Software är kungarna av utmanade men rättvisa strider. Släng då in stora robotar och plasmakanoner, vad kan gå fel? Armored Core VI är visserligen inte ett Souls-spel, men det visar att utvecklarna faktiskt kan hantera fler genrer än grim dark-fantasy. Kan vi få mer sånt här av From Software? Please?

15. Street Fighter 6

Efter det aningen ljumma Street Fighter 5 var det kanske några som räknade ut den forna kampsportstitanen. En tungviktskung på dekis vars bäst före-datum passerades någon gång före 2010. Men Capcom spände musklerna, reste sig och visade både varför gammal är äldst och var det blå skåpet ska stå.

Med nya moderna kontrollmetoder och nytänkade singleplayer-läge har Street Fighter aldrig varit lättare att ta sig an. Har du någon gång drömt om att göra karriär som digital pugilist är detta en utmärkt titel att ta med sig in i dojon.

14. Sea of Stars

Indieutvecklarna är som vi: de vurmar för japanska rollspel från SNES-eran. Att den passionen inte är på väg att slockna får vi årligen bevis för. I år heter det vackraste Sea of Stars. Ett kärleksbrev till Chrono Trigger som mitt i all retrofrossa inte tappar sin identitet. Istället för att vara ett referensbingo blir Sea of Stars större än summan av sina delar.

Ett rollspel som andas lika mycket 1995 som 2023. Och pixlarna har aldrig varit vackrare.

13. Dead Space

Det må främst vara Capcom som briljerar när det gäller remakes. Men när Motive, tidigare mest kända för sina Star Wars-spel, fick uppdraget att uppdatera klassikern Dead Space till 2023 års standard ville de inte vara sämre. Den här remaken förbättrar originalet på nästan alla plan. Stämningen är fantastiskt tät, ljudkulissen fenomenal och köttandet är köttigare än någonsin. Vankas det Dead Space 2 härnäst, månntro?

12. Hi-Fi Rush

Året var bara barnet då Tango Gameworks valsade in från ingenstans och presenterade sitt High-Fi Rush. En oerhört trevlig överraskning som med sitt kreativa rytmbaserade gameplay och tjusiga grafiska design tog oss med storm. Dessutom släpptes det direkt på Game Pass och tände nog ett ljus av hopp hos alla som sörjt bristen på Xbox-exklusiva spel. Om du missat detta musikaliska hack 'n' slash-guldkorn bör du verkligen göra något åt det!

11. Final Fantasy XVI

Del sexton i Square Enix flaggskeppsserie var laddad med förväntningar. De som stod på den längtansfulla sidan gladdes åt en återvändo till fantasy-inramning och tillskottet av guldgossen Yoshi-P som producent. De som stod på andra sidan staketet fruktade övergången till ett helt actionbaserat stridssystem. Åsikterna om stridssystemet är fortsatt en vattendelare, men vad som är säkert är att FFXVI levererar en ruskigt välskriven berättelse stöpt i en vacker spelvärld som återför serien till glansen från fornstora dagar.

10. Forza Motorsport

Efter del sju var Forza-serien i skriande behov av paus, men att denna skulle bli sex år lång såg ingen komma. Inte heller hur avskalad återkomsten skulle bli. Fri från Top Gear-knaserier, krystade tävlingar och annat onödigt – nya Forza Motorsport är renodlad banracing med körkänslan i förarsätet. Rätt beslut, för det här är seriens bästa sedan Xbox 360-tiden.

9. Super Mario Bros. Wonder

De flesta var rörande överens om att Zelda: Tears of the Kingdom var svanesången för Switch. Då hörde vi det ljuda: trumpetandet från den gladaste elefanten i mannaminne.

Förlåt: vi menar förstås Mario-minne. Super Mario Bros. Wonder är ett under av kreativitet som känns mer "new" än vad New Super Mario Bros. någonsin gjorde. Tjurrusningar, rullande flodhästar, vandrande svampar och så in i helsike vidare. Nämnde vi elefanterna?

8. Resident Evil 4

Capcom har kommit så långt i sin remakeresa att frågan måste ställas: behöver vi fler remakes? Efter nyversionen av Resident Evil 4 frågar vi oss istället: hur hade vi kunnat klara oss utan detta? Tidens tand har nämligen slitit på det som vi 2005 ansåg vara fulländat.

Där remaketvåan blev en nyvision blev fyran istället en manifestation av det spel som levde i vårt rosaskimrande minne. Det som egentligen inte fanns längre – men som nu finns. Att förverkliga våra förskönade minnen är en sann bragd. Capcoms segerzombietåg fortsätter.

7. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Efter en på flera sätt spektakulär release har CD Projekt jobbat i motvind i flera år med att återställa sin goodwill genom omplåstring av Cyberpunk 2077. Strävan nådde sin kulmen med patch 2.0 och de flesta tycks överens om att titeln numera är det fantastiska spel alla hoppades på för tre år sedan. Därtill släpptes expansionen Phantom Liberty, en storydriven upplevelse som i sina bästa stunder är CD Projekt i gammal god högform och som agerar kronan på verket för Cyberpunk 2077.

6. Star Wars Jedi: Survivor

Cal Kestis kastas rakt in i fortsättningen på äventyret och det är packat med bedårande banor, suveräna strider och varma Star Wars-känslor. Jedi-kraften finns där från start, stridsmekaniken utvecklas löpande och det är du som bestämmer hur. Detta är ett pojkboksäventyr för vuxna, ett skamlöst underhållande spel som får Uncharted att kännas begränsat. Respawn är inte långt ifrån att få fram den där fullpoängaren de har i sig. Tredje gången gillt?

5. Dave the Diver

En mild, möjligen lite korpulent man dyker efter fisk och skrot. Sen levererar han råvaror till en sushikrog. Låter det som årets femte bästa spel? Så klart inte, men Dave the Diver är inget vanligt spel. Det gör stora saker med små medel, och kittlar den där nerven så att du alltid vill dyka en gång till. Komma lite djupare, fånga fler fiskar, söka det omryktade havsfolket… Ett spel skapat med mycket hjärta, av folk med utsökt fingertoppskänsla.

4. Spider-Man 2

Insomniac visade redan med föregångaren att de hade full koll både på superhjältegenren och den spandexklädde fasadklättraren. Avstickaren med Miles Morales cementerade ytterligare det faktum att den regelrätta uppföljaren skulle bli något i hästväg. Och Spider-Man 2 är ett tvättäkta serietidningsäventyr i sin renaste form. En bergochdalbana av både känslor och tempo där en historia om två unga hjältar håller oss fast som flugor i ett spindelnät, från introsekvens till eftertexter.

Fråga: Vad gör man om spelarna redan fått den ultimata nätsvingar-simulatorn?

Insomniac: Man ger dom vingar!

3. Alan Wake 2

Spelmekaniken må ha varit allt annat än revolutionerande, men i övrigt visade sig Remedy från sin allra bästa sida när den tretton år långa väntan till sist fick sitt slut. De nästan groteskt atmosfäriska miljöerna i Bright Falls och Watery blandas med mardrömslika The Dark Place i en upplevelse som ofta är något helt annat än det rutinmässiga. Allra mest minnesvärt är kanske ändå musiken, som inte bara agerar stämningshöjare utan ofta är direkt kopplat till narrativet. Något som tas till sin spets i form av Old Gods of Asgard – spelvärldens coolaste band.

Sällan är det lätt att veta vad som är upp och ned (ibland bokstavligen talat) i det snåriga narrativet, och inte ens när eftertexterna rullar är det hundra procent kristallklart vad man ska känna. Ja, utöver en kraftig mersmak – som blidkas under 2024 när de redan utannonserade expansionerna dyker upp. Det tackar vi för!

2. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Med Tears of the Kingdom gör Nintendo Breath of the Wild en otjänst. För vad ska man annars kalla en uppföljare som får den mästerliga föregångaren att närmast kännas som en beta? Hyrule byggs uppåt med ett örike bland molnen, och neråt i en gigantisk underjord som Nintendo genialiskt nog inte visade innan release. Den världen blev vår att upptäcka.

Men spelet har inte bara vuxit på höjden, utan även på djupet. Beskedet om att ta crafting till Zelda mottogs med glädje, förvåning och – i vissa läger – en dos skepticism. Nintendo glömde dock inte bort vilka de är. Craftingen är enkel men kraftfull. Lekfull men en allvarsam lek. Ganska snart bygger du och Link för glatta livet flygplan, båtar, ballonger och broar.

Tiotals miljoner har spelat Tears of the Kingdom. Ungefär lika många älskar det. I FZ-forumet har spelets inte bara kallats årets spel, utan årtiondets. Det säger sig självt: äventyr med sådana här kvalitet släpps inte varje år. Det vidunderliga? I år fick vi två. Zelda och...

1. Baldur's Gate 3

Larian har jobbat med Divinity-serien sedan sent 90-tal, och även om Divine Divinity och Beyond Divinity är kultklassiker så var det med de två Original Sin-spelen man cementerade sin plats bland de stora på RPG-scenen. Fast när studion fick äran – och ansvaret – att utveckla del tre i en av tidernas mest hyllade RPG-serier var åsikterna blandade.

Men som man levererar! Över tjugo år efter Throne of Baal landade Baldur's Gate 3 på scenen. Eller landade; det kraschade scenen och rev med sig rubb och stubb i vad som om ytterligare tjugo år kommer ses som en av spelhistoriens stora händelser.

Buggar till trots är Baldur's Gate 3 en rollspelares dröm, med en reaktivitet och kreativitet som sällan skådats. Spelet har redan hunnit bli något av ett fenomen, och en lika oväntad som välkommen revitalisering av en hel genre. Go for the eyes, Boo!