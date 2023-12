Trots att årsslutet närmar sig fortsätter spelåret 2023 att kasta nya titlar i våra ansikten. Problemet, om vi kan tala om problem i detta sammanhang, är att hinna testa allt man vill. Och inte blir det bättre efter i kväll när FZ har presenterat årets bästa spel. Ack ja...

Detta är i alla fall vad FZ-redaktionen spelar i helgen. Vad spelar du?

Johan Olander

Inte The Day Before i alla fall, men kanske lite Total Conflict och det skarpa släppet av Ready or Not. Recension på gång!

Jonny Myrén

Högst oklart. Avatar lockar, men vill även fortsätta med Warhammer 40K: Rogue Trader. Blir nog det sistnämnda.

Johan Lorentzon

Kommer återgå till Detroit som robotpolis efter min sväng på Pandora. Dead or alive, you're coming with me!

Robin Andersson

Helt fastnat i survival-läget i Remnant: From the Ashes. Ska försöka ta mig så långt jag kan och se om någon polare kanske vill hjälpa till på traven!

Mikael Berg

Jag har gått och blivit en flipper. En professionell husrenoverare, alltså. Recension på House Flipper 2 kommer nästa vecka!

Mike Stranéus

Har upptäckt storheten i Powerwash Sinulator. Det är ASMR, det är white noise, det är erotik för oss med OCD. Och jag njuter varje sekund av det.

Fredrik Eriksson

Jag... vet inte? Laserfokus just nu på uppesittarkvällen. Gissningsvis en rejäl urladdning. Så efteråt spelar jag något där jag slipper tänka. Det blir inte The Talos Principle 2. Lär istället ligga och glo på skidskytte, och återigen grubbla över var alla bra skidskyttespel är...

Joakim Kilman

Fortsätta med sydafrikanska isometriska skräcken i Stasis: Bone Totem eller dra igång Orten was the Case eller kanske Against the Storm, som väl lämnat early access nu.

Tomas Helenius

Har tänkt köra gammal Porsche med manuell växel i Automobilista 2, men DHL bestämmer! Väntar på växelspak beställd på Black Friday, och 21.15 i måndags kom de plötsligt förbi med... fästet. Resten har ägnat veckan åt att färdas Danmark, Järfälla, Jönköping och Järfälla igen. Borde ha beställt en parkeringsbroms också, så att den blir kvar där... Men jag har Ready or Not som backup-lir.

Jonas Vågström

Kommer att befinna mig på annan ort, men både Switch och släpbar gaming-laptop får följa med. Förhoppningsvis hinner jag med några rundor The Finals, den lätta klassen i kombination med änterhaken är en stark rekommendation för den som föredrar fart framför slagkraft!