Spel om krig har i princip funnits så länge spel existerat. De berör, de engagerar. Det finns gripande skildringar, men också sådana där humorn är ett vapen. Det finns i 2d och 3d, i actionskrud och i strategisärk. Kort sagt: krigsspel kan vara väldigt många olika saker.

Det kan vara Battlefield, Call of Duty, Red Alert, Hearts of Iron, Valiant Hearts, World of Tanks eller något helt annat. Vilket spel tycker du har den bästa skildringen av krig – och varför?