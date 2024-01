Är det ett tidigt vårtecken när man känner helvetets eldar nafsa en i baken? Oklart, men den här spelhelgen tillbringas för vissa i helvetet. Andra drar till kioskvältaren Palworld (ett helvete, om du frågar The Pokémon Company). Tekken 8 är ett annat hett spel. Sedan finns det förstås alltid utrymme för ytterligare en runda Baldur's Gate 3. Det är lite av vad vi spelar. Vad spelar du?

Daniel Sjöholm

Planen var att spela survival/crafting-spelen Enshrouded och Fractured Veil som släpptes nyss. De kan inte vara helt nöjda att Palworld släpptes en vecka innan. För även jag är fast i Palworld. 🐻

Tomas Helenius 5 av 5 till ett fightingspel? Well, jag letar upp en (till) novis och testar Tekken 8. 🤜🤛

Jonas Vågström

Jag plockade hem Hellblade: Senua's Sacrifice från Steam tidigare i veckan och kommer nog avsluta det hela under fredag. En kämpig men fascinerande upplevelse. När jag landat blir det Tekken 8 och pile drivers med King hela helgen! ⚔️

Jonny Myrén

Jag ska gå vilse i Metroid Prime Remastered och skylla på spelet när jag inte sparar tillräckligt ofta. 👩‍🚀

Fredrik Eriksson

Jag skulle inte kalla det "fear of missing out", utan snarare "vad i helsike försiggår?". Jag ska åtminstone kika på Palworld (och fortsätta drunkna i Sea of Stars). 🌠