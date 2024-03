Fyra år efter Final Fantasy VII Remake är andra delen (av tre) i Square Enix remaketrilogi äntligen här. En högtidsstund för många och det lär bli många som återvänder till "nya" Final Fantasy VII den här helgen – och många framöver. Det är som bekant inte ett litet spel det handlar om.

Helldivers 2 och Palworld fortsätter vara spelårets stora överraskningar. Det finns alltid demokrati att försvara och Pokémon pals att, eh, förslava. Med vilket spel kommer du förgylla din spelhelg?

Johan Olander

Det blir Palworld och Helldivers 2 igen. Perfekt avbrott i flyttstöket. Nån som vill köpa en säng?

Daniel Sjöholm

Back on that Palworld shit... Enda sättet att bygga en bas som är fin nog åt Tomas var att börja om. So here we go again!