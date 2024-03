Duschscenen i Alfred Hitchcock-filmen Psycho skrämde skiten ur biografbesökarna för 64 år sedan. Allt byggde på totalt oväntade storyvändningar, så spoiler-varningar var sannerligen på sin plats.

Samma sak gäller många spel: titlar som The Last of Us 2, Bioshock, Metroid, Braid och Batman: Arkham City skakar om spelarna – förutsatt att de lyckats ducka de omvälvande vändningarna i berättelserna.

Vilket vissa bryr sig om, medan andra (som FZ:s Fredrik Eriksson) inte lägger så mycket vikt vid. Hur är ditt förhållande till spoilers?