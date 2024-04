Spelhelgen ger oss gammalt, nytt och nygammalt. Ja, vad ska man annars kalla den jättefärska current-gen-uppdateringen till nio år gamla Fallout 4? Bland helt nya spel hittar vi Stellar Blade, Manor Lords och (mer "manor"!) Botany Manor. Sedan finns det alltid tid för good ol' Half-Life.

Vad består din #spelhelg av?

Tomas Helenius Spåkulan säger: Du kollar in Fallout 4:s "next-gen"-uppdatering ett tag, men tröttnar för att spelet är lika klumpigt som innan och fortsätter till No Rest for the Wicked där det kan gå hur som helst.

Jonas Vågström

Eftersom new game plus släpptes till Stellar Blade igår finns risken att jag fortsätter mina äventyr med EVE med ännu en vända medan reflexerna fortfarande sitter!

Johan Olander

Råkade skriva att jag inte ska spela Manor Lords. Ni kan lita på mig att jag inte gör det. Svär på Kilmans liv.

Joakim Kilman Jag hade tänkt ge Phantom Fury en chans, men det får ett ganska svalt mottagande. Kanske testar Dice Kingdoms eller fortsätter med Children of the Sun istället.

Daniel Sjöholm

Disco Simulator är på rea! Dags att kolla in om det är vansinnigt kul eller bara vansinne.

Robin Andersson

Efter att ha haft enorma problem med att ta mig långt i Soulsbourne-spel så började allt klicka när jag och "Han-man" tillsammans sprang igenom Elden Ring. Nu ska jag och "Bullen" göra vårt bästa för att dräpa demoner i seriens första spel, Demon's Souls.

Valentin Lundin

Jag tänkte dräpa gudar i Smite som hype inför 2ans alfahelger i maj!

Mike Stranéus

Har ett lustigt experiment pågående med vilka spel som är utmärkta att spela med en hand. JRPG:s fungerar utmärkt. Bilspel, not so much. Så jag har gett mig in i Sea of Stars som är ljuvligt än så länge.