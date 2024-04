Ganon har knäckt Kerrigan, K. Rool och Gaunter O'Dimm. Ganon slog ut den sista Mass Effect-profilen, Harbinger, i kvarten, men i semin blev GLaDOS för tuff. Och i bronsmatchen var det återigen Valve som knäckte Hyrules baneman. Japp, det blev till sist G-Man som tog hem bronset.

54 mot 46 procent var knappt men klart, och antalet röster som skilde blev till sist 174. Förmodligen en skön tröst för G-Man som förlorade mot Bowser i semin med ynka 49,4 mot 50,6 procent av rösterna. På vägen har G-Man slagit ut stora skurkfavoriter, som Kane, The Butcher och Jokern. Med tanke på skalperna är det en värdig bronsmedaljör ni har röstat fram.

Men är G-Man en skurk? Debatten kommer kanske pågå för alltid.

I eftermiddag inleds kampen om guldmedaljen. GLaDOS eller Bowser? Bowser eller GLaDOS?

G-Man vs Ganon

Detta har hänt: Länge, länge gick G-Man ganska sorglös genom skurkturneringen. (Legacy of) Kain mosades med 86 %, The Butcher slaktades med 69 %. I åttondel och kvart slogs Kane (61 %) och Joker (58 %). Men. Så kom semifinalen då G-Man förlorade mot Bowser med 49,6 %. 984 mot 1 000 röster. Jösses. Ganon gick i sin tur den tuffaste matchen i sextondelen (51 % mot Kerrigan) men dessförinnan krossades K. Rool (81 %) och därpå slogs Gaunter O'Dimm och Harbinger (62 % gånger två.) Slogs till sist ut av GLaDOS (med 43 %).

G-Man är en gåta. Han var det i 1998 års Half-Life och över ett kvarts sekel senare fortsätter Valve hålla hårt i mysteriet. Ett briljant drag, som egentligen bara trumfas av G-Man själv. Exakt hur ond han är kan diskuteras och vad som verkligen döljs bakom den släta kostymen och medelåldersrynkorna vet vi inte. Kanske är det ett svar vi aldrig får. Vad vi vet är att G-Man ständigt är närvarande. Överallt. Hela tiden. Kanske övervakar han dig just nu?

Kända spel: Half-Life, Half-Life 2, Half-Life: Alyx

Citat: "The right man in the wrong place can make all the difference in the world."

Ganon är Links ständiga ärkerival i Zelda, och även om hans motiv skiljer sig åt innefattar de ofta kidnappning av prinsessan Zelda, få Hyrule på knä och att lägga beslag på trekraften. I sin klassiska Ganon-form är han bokstavligt talat ett svin, men vi känner honom också som Ganondorf i Gerudo-formen. Då är han mer mänsklig (men ändå ett svin, ärligt talat).

Kända spel: Zelda-serien, senast Zelda: Tears of the Kingdom

Citat: "Do not look away. You witness a king's revival. And the birth of his new world!"