En högt uppsatt Playstation-chef sa nyligen att branschen kommer "skifta från grafik till starka berättelser", paradoxalt nog då tekniska framsteg kommer bädda för känslomässigt djup.

Men det ska sägas: det finns redan många, många spel som fått oss att skratta, gråta och känna något. Silent Hill 2 med sina många tankeväckande lager. Bioshock med sitt (på fler än ett sätt) djup. Baldur's Gate 3 som själv låter dig karva ut en mästerlig berättelse. The Walking Dead som sätter narrativet framför allt. The Last of Us vars story bevisligen var så stark att den höll för tv.

Vilken är den bästa berättelsen du upplevt i ett spel?