De var trettiotvå och nu återstår blott åtta konsoler i turneringen som ska ge oss svaret på den eviga frågan: vilken är tidernas bästa konsol? Kvar i leken finns en Xbox, tre Playstations och fyra Nintendo-konsoler. Det säger sig självt: nu återstår enbart tungviktare. Både moderna klassiker och, tja, klassiska klassiker. NES och Switch, Xbox 360 och Playstation 2. Ja, du hör.

Omröstningen pågår veckan ut. Nästa vecka stundar semifinaler.

Så här går det till Trettiotvå konsoler kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först sextondelsfinaler, sen åttondelsfinaler och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Det är då vi vet vilken tidernas bästa konsol är. Bilden till höger visar turneringsträdet.

Detta har hänt: SNES mosade Neo Geo CD med 97 % och krossade sedan GBA med 85 %. PS4 knäckte Sega Saturn (81 %) men tvingades gå en hård kamp mot Game Boy (53 %).

Super Nintendo

Nyckelordet är tveklöst "super". Allt NES gjorde gör SNES, fast (super)mycket bättre. Titta bara på Super Mario World, Super Metroid och Super Castlevania IV. Begreppet pixelperfektion får fäste men faktum är att SNES doppar tårna i en ny dimension: 3d:n. Starwing och Super Mario Kart ger oss (pseudo-)3d medan Donkey Kong Country tar 2d:n till overkligt bra nivåer.

► År: 1992 ► Sålda ex: 49,10 miljoner

► Viktiga spel: Super Mario World, Zelda: A Link to the Past, Donkey Kong Country

► Mer om SNES här (Wikipedia)

Playstation 4

Sony lärde sig av föregångaren, och PS4 är både billigare och enklare att bygga spel till. Det belönas i antal sålda maskiner – omkring 25 procent fler än PS3:an. Visserligen fick man god hjälp av ett Microsoft som sladdrade bort Xbox One redan när den avtäcktes, men mest av allt har konsolen ett fenomenalt spelutbud att tacka för siffrorna.

► År: 2013 ► Sålda ex: 117 miljoner

► Viktiga spel: The Last of Us 2, God of War, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, Bloodborne

► Mer om Playstation 4 här (Wikipedia)

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Playstation gav Intellivision däng (94 %) och slog brödrakonsolen PS3 med 73 %. N64:n knäckte också ett syskon – Gamecube med 69 %. Dessförinnan rök Neo Geo (89 mot 11 %).

Playstation

Sega eller Nintendo? Nintendo eller Sega? Rätt svar: Playstation. Spelvärlden skakas i sina grundvalar när Sony ger sig in i konsolkriget med sin CD-ROM-baserade konsol (som är billigare för både utvecklare och konsumenter). Spelhus som tidigare varit trogna Nintendo går till sängs med Sony. Det resulterar i kärleksbarn som Final Fantasy VII, Resident Evil och Metal Gear Solid. Playstation har dock ingen Mario men har å andra sidan Crash, Spyro och Croc.

► År: 1995 ► Sålda ex: 102,49 miljoner

► Viktiga spel: Final Fantasy VII, Gran Turismo, Resident Evil

► Mer om Playstation här (Wikipedia)

Nintendo 64

Ett spel räckte (Super Mario 64) för att vi skulle konstatera: pixelperfektionisterna Nintendo har också full koll på polygoner. Tredjepartstappet gör ont men tillsammans med Rare ser Nintendo till att förse N64:an med klassiker på klassiker: Zelda: Ocarina of Time, Banjo-Kazooie, Mario Kart 64, Goldeneye 007, Wave Race 64 och så in i helskotta vidare.

► År: 1997 ► Sålda ex: 32,93 miljoner

► Viktiga spel: Super Mario 64, Zelda: Ocarina of Time, Goldeneye 007

► Mer om Nintendo 64 här (Wikipedia)

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: NES dominerade totalt (98 % mot Magnavox Odyssey) och slog sedan Xbox (75 %). 360:n knäckte Atari 2600 (76 %) men det blev jämnare mot PS5:an (56 mot 44 %).

NES

1889 föddes Nintendo. 1986 blir företaget en del av den svenska folksjälen. "Ska vi hem och spela Nintendo?" är den ständiga frågan på skolgården. Rätt svar är alltid: "ja". Mario, Zelda, Mega Man, Samus Aran och Simon Belmont är visserligen bara några pixlar höga men i våra huvuden blir de stora hjältar och deras äventyr de coolaste vi hade varit med om.

► År: 1986 ► Sålda ex: 61,91 miljoner

► Viktiga spel: Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid

► Mer om NES här (Wikipedia)

Xbox 360

Den tenderar att paja, och den säljer sämst i denna konsolgeneration. Trots det är 360:n en framgångssaga, och Xbox är från och med nu ett namn folk tar på allvar. Inte minst Sony, vars dyra PS3:a länge släpar efter 360:n i både försäljning och bra spel.

► År: 2005 ► Sålda ex: + 84 miljoner

► Viktiga spel: Halo 3, Halo Reach, Gears of War 1-2, Forza Motorsport 2-4, Minecraft, Fable 2, Kinect Adventures

► Mer om Xbox 360 här (Wikipedia)

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: PS2 gjorde processen kort med Game Gear (93 %) och slog sedan storsuccén Wii (65 mot 35 %). Switch slaktade PS Vita med 88 % av rösterna och tog sig därefter an Mega Drive (68 mot 32 %).

Playstation 2

DVD-spelare och annan bra teknik i all ära, men att PS2 ska bli tidernas mest sålda konsol beror mycket på spelen. Egentligen hade tidsbegränsad ensamrätt på de tre GTA-mästerverken från denna knäckt de flesta på egen hand, men Sony kryddade dealen med Kratos, God of War, gitarrdueller och svinbra fotboll. Tack och god natt!

► År: 2000 ► Sålda ex: + 155 miljoner

► Viktiga spel: GTA 3/VC/SA, God of War, Guitar Hero, Metal Gear Solid 2, PES4, Gran Turismo 3: A-Spec, Ratchet & Clank, Black

► Mer om Playstation 2 här (Wikipedia)

Nintendo Switch

Nintendo hittar exakt det folk vill ha med denna mix av bärbar och stationär konsol. Än en gång väljer köparna innovation före musklig prestanda och vackrare grafik, och som tack för det valet har de en flock klassiker utspridda över sju års tid att välja bland.

► År: 2017 ► Sålda ex: + 143 miljoner

► Viktiga spel: Mario Kart 8 Deluxe, Zelda: BotW/TotK, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Bros. Wonder

► Mer om Nintendo Switch här (Wikipedia)

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.