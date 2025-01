Ett nytt spelår har börjat, och med spel som GTA VI, Kingdom Come: Deliverance 2, Death Stranding 2: On the Beach och Ghost of Yōtei kan det bli ett år att minnas. Samtidigt har vi den ständigt expanderande backloggen. Spel som kanske legat och väntat på dig i både ett och tio år.

Dagens #diskutera är lika mycket ett nyårslöfte. Vilket spel i din backlogg lovar du att spela i år?