Med stora spel kommer (ibland) svaga uppföljare som inte pallar trycket. Sådana som inte alls lever upp till standarden som tidigare spel satt. Duke Nukem Forever (som vi väntade "forever" på) är ett vida känt exempel. Ett annat är Tomb Raider: The Angel of Darkness som skulle ta Lara Croft in i nästa generation, men misslyckades kapitalt. Vilka uppföljare har krossat ditt hjärta?