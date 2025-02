Mästerliga medeltid!

Delta Force: Black Hawk Down är släppt (ej att förväxla med Delta Force: Black Hawk Down), och det ska Johan Lorentzon klämma på i helgen. Förutom 1990-tal blir det även medeltid och SNES-futurism. Den här spelhelgen lever sannerligen inte i nuet.

Vad spelar du i helgen?

Johan Lorentzon

Ska besöka Mogadishu och återuppleva händelserna i Black Hawk Down som en Delta Force.

Fredrik Eriksson

Cirka 25 procent in i Dragon Quest 3 HD-2D Remake inser jag: detta blir svårt (omöjligt) att hinna klart med i februari. Vad sker då med A-Z-tempot? Kommer jag ens hinna ett helt alfabet i år? Hur ska det gå? Fortsättning följer...

Mike Stranéus

Har aldrig spelat igenom Shadowrun på SNES. Så det är kanske dags att faktiskt göra det.

Johan Olander

Både helgen och nästa års semester är bokad. Det blir en tur till Kuttenberg. Det heter något annat egentligen, men vill inte bli bannad (Reds. anm. Tack för att du inte skrev Kutná Hora).

Jonas Vågström

Vill inte låta som en trasig skiva, men det lär blir några duster i Marvel Rivals. Säsong 1.5 drar igång och karaktärsgalleriet utökas med Human Torch och The Thing, eller Flamman och Big Ben som de kallades i Sverige. Nu är det dunkardags!

Tomas Helenius

I'm gonna get medieval on my ass! Kingdom Come: Deliverance 2.

Mikael Berg

Inte mycket, men ska försöka hinna med lite FM såklart!

Joakim Kilman

Jag får väl erkänna att jag är lite nyfiken på Yakuza-pirat-spelet, men jag hinner nog inte. Men jag kanske hittar några minuter till det lilla skräckspelet No Skin istället.

Jonny Myrén

Jag har slut på pengar och är i desperat behov av läkemedel, så inbrott står på agendan i Kingdom Come: Deliverance 2.

Daniel Sjöholm

Tar rygg på Jonny och överger all min tidigare moral i spel. Inbrott och stölder står på agendan i Kingdom Come: Deliverance 2.