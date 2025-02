Att ingen lever för evigt fick Monolith Productions erfara tidigare i veckan. Både studion och dess nuvarande projekt, Wonder Woman, har lagts ner.

Under sina 30 år gjorde sig studion ett namn med spel som Fear, Blood, The Operative: No One Lives Forever, Condemned och Middle-Earth: Shadow of Mordor. Och även om det var ett tag sedan de gjorde något väsen av sig (2017) så får man en tår i ögonvrån när en så klassisk utvecklare tackar för sig.

Vilken nedlagd spelutvecklare saknar du allra mest? Diskutera i små grupper så samlas vi för kaffe och bakelse efteråt.