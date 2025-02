Mario + Rabbids 3, när?

Thank God It's Spelhelg! Det blir dumheter och Kingdom Come 2. Det blir dumheter i Kingdom Come 2! Det blir svettiga män i tajta trikåer, bokstavsresor, släktträffar och demokalas på Steam. Vad det däremot inte blir är Ravenholm, för vi har hört att man gör klokast i att undvika det. Eller...?

Till vilka spelvärldar reser du i helgen?

Johan Olander

Funderar på att starta skogsbruk i FS25, men alldeles säkert blir det dumheter i KCD2.

Daniel Sjöholm

Efter senaste tidens rykten känner jag en dragning till Ravenholm. Men "We don't go to Ravenholm" så det blir säkert dumheter i KCD2.

Mike Stranéus

Det vankas muskulösa, svettiga män i alldeles för tighta trikåer. That's right, wrestling baby! Lite WWE 2K24 inför årets utgåva nästa månad. (Och just nu skakar Daniel på huvudet.)

Fredrik Eriksson

Ska inte lova för mycket, men slutet för Dragon Quest 3 kan vara nära. Härnäst väntar ett spel på bokstaven "E". A-Z-resan fortsätter.

Tomas Helenius

Besöker icke spelintresserad släkt i helgen, så risk för snålt med spelande. Men jag tar med Switchen och spelar förträffliga Mario + Rabbids 2 om det blir en lucka i socialiserandet.

Jonny Myrén

Blir det tid över för spelande så ska en hope demon avnjutas under Steam Next Fest. Roadcraft har redan imponerat.

Joakim Kilman

Kanske sätter igång med Citizen Sleeper 2 eller fortsätter med Slender Threads. Jag är också nyfiken på Mind Over Magic.

Jonas Vågström

Jag kommer fortsätta med det första Bayonetta som jag plockade upp till min Steam Deck. Det märks att umbra-häxans första äventyr har några år på nacken men det är ändå en njutbar upplevelse – Sen blir det Vanquish!