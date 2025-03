Ibland behöver man en hjälte. Ibland behöver man sextiofyra. Det har röstats, kampanjats och seedats, och nu inleder vi den stora turnering som ska leda oss fram till vinnaren; världens bästa hjälte. Det kommer bli ett episkt slag! Att världens bästa skurk heter GLaDOS kom vi fram till i fjol, och nu ska vi rösta fram vem som blir hennes hjältemodiga motsvarighet. På veckans program står 32-delsfinaler. De första 16 duellerna startar nu och pågår till och med torsdag.

På fredag släpper vi in resterande hjältar, så som Doomguy, Batman, Duke Nukem och Samus Aran. Räkna med bråk! Och se till att rösta vidare dina favoriter. 64 blir 32 vid veckans slut.

Så här går det till 64 hjältar ska bli 1. Sextiofyra hjältar kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelsfinaler, sen sextondelar och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Det är då vi avgör vem världens bästa hjälte är. Bilden till höger visar turneringsträdet.

Mario Med Mario skapades inte bara en knubbig rörmokare utan en hel bransch. Till en början stampade han på goombas och räddade Peach, men snart blev plattformshjälten en mångsysslare. Kartförare, OS-guldmedaljör, papperstunn, 3d-pionjär, ja, till och med en doktor. I över 40 år och hundratals spel har Mario verkat i spelarnas tjänst. Vilken kille! Kända spel: Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Bros.

Citat: "It's a-me, Mario!" Manny Calavera Manuel "Manny" Calavera har problem. Att han råkar vara död är eventuellt det minsta. Manny tvingas knega på en resebyrå för att botgöra synder, där han är en slags "lieman" som guidar döda till den eviga vilan. En resa som kan ta fyra år. Manny avskyr sitt jobb men lyckligtvis knuffar ödet honom ut på resan hans klienter gjort. En resa stöpt i film noir och mörk komik, som vi gör med en profil som andas cigarettrök och Humphrey Bogart. Kända spel: Grim Fandango

Zeratul

En sci-fi-krigare med tung ryggsäck som gjort honom till den han är idag. Både en maktfaktor på stridsfältet samtidigt som han är en tänkare. En som talar i gåtor och sällan låter svaren komma från honom själv. Zeratul ringar på många vis in storheten hos Starcrafts rika världsbygge och är en ikon i serie som dryper av karaktär. Det vill inte säga lite.

Kända spel: Starcraft, Starcraft II: Legacy of the Void, Heroes of the Storm

Citat: "I will do what must be done"

Luigi

Det går knappast att beröra Luigi utan att nämna hans stor...a harhjärta. Därmed är det sjukt ironiskt att stackaren tvingas besöka hemsökta hus med sin spökdammsugare. Jo, hjärtat slår ofta alltför fort men är också oerhört varmt. Det visar sig inte minst i oräkneliga rollspel. Dock: bakom ratten blir blicken en helt annan. Den kan döda – och gör inte sällan just detta.

Kända spel: Luigi's Mansion 3, Mario & Luigi: Brothership, Dr. Luigi

Citat: "H-h-h-hello?"

Cloud Strife Framstår till en början som en kall och fåordig ex-soldat. Vad som sker med världen och dem som lever där är inte hans problem. Men det ska ändras. Allt ska ändras. Det är inte bara Tifa, Aerith och Barret som upptäcker Cloud, utan han hittar också sig själv. Molnen skingras men kvar är den spikiga frisyren, de blå ögonen och det enorma svärd han bär på. Kända spel: Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth

Citat: "No one lives in the slums because they want to. It's like this train. It can only go where the tracks take it" James Bond Det finns 25 Bond-filmer. Det finns förstås en del Bond-spel, men i praktiken är det ett vi talar om: Goldeneye 007. Pierce Brosnan lånar ut sin look – här grovt pixlig – och spelets fps-natur gör att vi blir ett med honom. Bond är skicklig med både vapen och stealth, som speglas i de arbetsmetoder han använder för att överlista den ryska terrorgruppen Janus. Kända spel: Goldeneye 007

Guybrush Threepwood

Ibland är självinsikt dåligt. Guybrush är klumpig och socialt bortkommen, men vill bli en mäktig pirat. Frågan är: hur hade peka och klicka-världen sett ut om lintotten insåg sina brister? Vi får tack och lov aldrig svaret. Guybrush må sakna en del men hans naivitet och rappa tunga (vassare än svärdet!) är en av hemligheterna bakom Monkey Islands storhet.

Kända spel: The Secret of Monkey Island, Return to Monkey Island

Citat: "You fight like a dairy farmer" "How appropriate. You fight like a cow"

Rayman

Att Rayman varken har armar eller ben (men händer och fötter) ger honom karaktär, men är i själva verket en produkt av tekniska problem. Så kan det gå. Rayman är en färgklick i en färgstark värld. Frejdig, modig och godhjärtad. Han är fåordig men säger å andra sidan desto mer med sitt rika kroppsspråk – trots att det saknas både två och fyra lemmar.

Kända spel: Rayman, Rayman Origins, Rayman Legends

Citat: "No problem!"

Solid Snake Solid Snake, Old Snake, Iroquois Pliskin, David. Kär "snake" har många namn. Ett av barnen som föddes i klonprojektet Les Enfants Terribles. Han kom att bli en stor krigshjälte som tre gånger om hindrade kärnvapenkatastrofer, men också stämplats som terrorist. Det hårda, professionella skalet är svårt att infiltrera och känslorna är djupt begravda i honom. Kända spel: Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Citat: "I’m no hero. Never was, never will be" Darth Revan Biowares storhet kan kanske sammanfattas med ett enda namn: Revan. Jedi och sith. Hjälte och antagonist. Någon som i slutändan kan bli god eller ond, beroende på hur spelaren navigerar mot det ljusa, mörka eller – faktiskt – i allt däremellan. KotOR tar flera slitna tropes och twistar, och gör något fascinerande och fantastiskt med dem. Vi bockar och bugar. Kända spel: Star Wars: Knights of the Old Republic

B.J. Blazkowicz

William Joseph "B.J." Blazkowicz har gjort en resa, från en hård 3d-pionjär med försumbar personlighet som sköt först och inte tänkte alls. I svenska Machinegames skickliga händer har "Billy" blivit mjukare, men alltjämt en actionhjälte. En man med bagage som slåss för något snarare än mot någon. En traumatyngd karl som både tvivlar och hoppas på en framtid.

Kända spel: Wolfenstein 3D, Return to Castle Wolfenstein, Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein 2: The New Colossus

Citat: "While I was gone, they set the world on fire. It wasn't war anymore; it was a remaking. Some losses are inevitable. Some... unthinkable. Now they've built a new world. Armies of steel and thunder. They're rewriting history. But they forgot about me"

Dragonborn

Vem Dragonborn, eller "Dovahkiin", är? Det beror på. Den legendariska individen har dykt upp flera gånger under historien när behovet varit som störst. Nu blir du och han ett. Som börjar som en fånge, men vars öde och livsväg omkullkastas när drakarnas urfader Alduin går till attack. Om du därefter blir hjälte, tjuv, tyrann eller något helt annat, ja, det är upp till dig. Men drakblodet förpliktigar och drakskriken förkroppsligar den som är Dovahkiin.

Kända spel: The Elder Scrolls V: Skyrim

Citat: "Dragonborn, huh? Was it your ma or pa that was a dragon?"

Aloy Aloy är den utstötta som blir den utvalda. Ett klassiskt grepp, men inte desto mindre effektivt. Hon lever i en grön postapokalyptisk värld fylld med monster i metall, där mänskligheten decimerats till stammar stöpta i vidskepelse och traditioner – långt från den Aloy är. Mot sin vilja tvingas hon axla rollen som världens frälsare, samtidigt som hon söker sitt sanna jag. Kända spel: Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West

Citat: "Everyone calls me 'Aloy of the Nora.' It should be 'Aloy, despite the Nora'" Ezio Auditore da Firenze Ezio, eller Ezio Auditore da Firenze, är något så unikt som en protagonist vi får följa från första andetaget till det sista. Genom en sorglös tonårstid i renässansens Florens, ett krig i Rom och svaren i Konstantinopel. Från arrogans till elegans. Från hämnd till acceptans. Passionen finns alltid där. Den brinner starkt, men det är en låga Ezio lär sig att tygla. Kända spel: Assassin's Creed II, Assassin's Creed: Brotherhood, Assassin's Creed: Revelations

Geralt of Rivia

Att åta sig det äventyr som är Witcher-trilogin kräver någon alldeles särskild. Det krävs en vit varg. En häxkarl. En witcher. En Geralt. Hans bistra, ärrade uppsyn och fåordiga gruffande ger ett kallt intryck, men då och då blixtrar de kattlika ögonen till. Starka band till ett fåtal finns, som Triss, Yennefer, Ciri, Dandelion och Zoltan. Humor finns också (ytterst torr), synen på världen är pragmatisk och tungan är lika vass som hans silversvärd.

Kända spel: The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt

Citat: "This world doesn't need a hero. It needs a professional"

Zlatan Ibrahimović

I november 2020 kom en tweet från Zlatans X-konto. Han ifrågasatte vem som hade gett EA tillåtelse att nyttja hans namn och ansikte? Drygt fyra år senare finns EA:s Fifa-spel inte kvar, så på så vis är Zlatan en antagonist till EA – även om det surrats kring vem eller vilka som egentligen låg bakom tweeten. I Fifa-spelen har Zlatan däremot alltid varit en självklar protagonist. Från lovande ynglig till superstjärna och därefter en legendar. Tack, Zlatan.

Kända spel: Fifa 02-23

Citat: "Who gave Fifa permission to use my name and face?"

Lara Croft Lara Croft är större än Tomb Raider. Med dubbla pistoler sköt hon sig med självklarhet in i en värld som inte hade sett så många hjältinnor. Lara skändade gravar, fällde dinosaurier och tog oss med till Atlantis, Egyptens pyramider och isgrottor. Men. Hon tog oss också med på en lång, personlig resa. En där hon gick från ensidig till en skör, stark actionhjältinna. Kända spel: Tomb Raider, Tomb Raider: Legend, Tomb Raider (2013)

Citat: "The extraordinary is in what we do, not who we are" Astro Bot Det tog många år och många tappra försök (maskotkyrkogården är trång!), men till sist har Playstation fått sin Mario. En två eller tre äpplen hög robot som visserligen har blå ögon men snarare än ett ansikte kommer med en dataskärm. En bokstavligt skinande hjälte som hoppar, svävar och slår sig genom världar som dryper av fenomenal Playstation-nostalgi. Kända spel: Astro Bot Rescue Mission, Astro's Play Room, Astro Bot

John Marston

John Marston lever i en döende värld. Vi syftar inte på zombiemardrömmen Undead Nightmare. Nej, den blodröda solnedgången tillhör Vilda västern. En ny värld närmar sig och John hör inte hemma i den. En tyst revolverman som låter vapnet tala låter som din typiska cowboy, men John är mer. En sargad själ som söker försoning där ingen finns att få. Kärleken till familjen är allt han har kvar men en gång var det också det han flydde från.

Kända spel: Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2

Citat: "Sometimes I wonder if things are ever the way we remember 'em, if we were ever who we thought we was"

Sarah Kerrigan

Att ha en självklar plats som skurk ("Världar ska brinna!") och året därpå kliva in som hjältinna är få förunnat. Men Sarah Kerrigan är inte vem som helst. Hon skiner starkt i både ljus och mörker. Hon som föll och ville lägga galaxen för sina fötter men som reste sig på nio. Faktum är att Kerrigan blev den hon aldrig hade varit. Spöket blev till sist en människa.

Kända spel: Starcraft, Starcraft 2: Heart of the Swarm, Starcraft 2: Legacy of the Void

Citat: "I've always been a destroyer of things. Anything I touch, anything I care about...that’s why they picked me, Jim. Because I’m a destroyer of things..."

Mega Man Rock var en robot som skapades med syftet att assistera briljanta Dr. Light i hans labb. Ödet och en annan doktor, ondskefulle Wily, gjorde att Rock frivilligt lät sig byggas om till en robot rustad för krig. Så starkt var Rocks patos. Han blev Mega Man som i snart fyrtio år kämpat för fred och rättvisa. En blå skapelse som drivs av solenergi. En riktig solstråle, kort sagt. Kända spel: Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...

Citat: "I can take it, Doctor! I want to do this, no matter the cost! Hook me up!" Altaïr Ibn-La'Ahad Heliga landets skickligaste lönnmördare insåg sin egen förträfflighet – och stoltheten blev hans fall. Den kanske viktigaste nyckeln till Altaïrs 92-åriga liv hittas här, när hela hans värld rasade. Och det är denna: det är aldrig för sent att ändra sig. En efter en föll tempelriddarna och bit för bit insåg den tidigare arroganta snorvalpen att världen inte var så enkel. Han förstod sin egen del, och brödraskapet som vänt honom ryggen blev hans livsuppgift. Kända spel: Assassin's Creed, Assassin's Creed: Revelations

Commander Shepard

Shepard är den du vill att han ska vara. Eller hon (Femshep!). Man kan lugnt säga att Mark Meer och Jennifer Hale båda sålde in respektive tolkning. En elitsoldat som är en hjälte, eller inte. Det beror på hur dina paragon- och renegade-poäng spenderas. Oavsett vägval bär Commander Shepard hela galaxens öde på sina axlar. Episkt, javisst, men hemligheten bakom Mass Effect-trilogin sitter i detaljerna. Och Shepard är kanske den läckraste.

Kända spel: Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3

Citat: "Nobody ever fell in love without being a little bit brave"

Illidan Stormrage

"You are not prepared!" Nej, verkligen inte. Det går inte att förbereda sig för Illidan. En evigt dömd förrädare, som till och med är (ö)känd som "Förrädaren". Samtidigt valde han att bli delvis demon för att förstöra fienden inifrån, och allt han gör är med Azeroths bästa i åtanke. Metoderna är visserligen kontroversiella, men 10 000 år i fångenskap sätter sina spår.

Kända spel: Warcraft III, World of Warcraft: The Burning Crusade, World of Warcraft: Legion

Citat: "You are not prepared!"

Agent 47 Genetiskt modifierad för att bli världens mest effektiva lönnmördare. Finns det en hjälte här? Därom råder delade meningar. Klart är att den renrakade danska skallen med den ikoniska streckkoden i nacken har många liv på sitt, ehum, samvete. Å ena sidan: onda människor har dött. Å andra sidan: Agent 47 utför morden på beställning. Han får synnerligen bra betalt. Kända spel: Hitman: Codename 47, Hitman: Blood Money, Hitman 3

Citat: "Names are for friends, so I don't need one" Tommy Vercetti GTA III är en klassiker, men det är knappast tack vare den tysta hjälten Claude ("Claude, vem?"). I GTA: Vice City är scenförvandlingen total. Tommy Vercetti, skickligt spelad av Ray Liotta, är första GTA-protagonisten som verkligen säger någonting – med sylvass sarkasm. En lysande stjärna i neondränkta Vice City. Han börjar långt ner på näringskedjan men när allt är sagt och gjort (och skjutet) har en kaotisk och komplex kille presenterat sig. Kända spel: GTA: Vice City

Peter Forsberg

När Peter Forsberg blev omslagspojke för NHL 98 var han 25 år. "Foppa" hade redan vunnit VM, OS och Stanley Cup. En duvunge, legendar och tävlingsdjävul i samma paket. Klart som fasen att han skulle pryda omslaget till det årets NHL-spel. Kuriosa: det blev sista gången NHL släpptes till SNES och Mega Drive. Pixel-Foppa blev därefter exklusivt polygon-Foppa.

Kända spel: NHL 98

Citat: "Hörru du, det skiter jag i. Nu ska jag hem och duscha bara"

Nathan Drake

Det dröjde ett spel innan Uncharted hittade formen, men Nathan Drake var lysande redan från start. En skattletare med en oerhörd talang för att alltid överleva – med nöd och näppe. En stor törst för äventyr som egentligen bara konkurrerar med hans stora hjärta (och breda smil). En karismatisk kung av oneliners. Nate är en av tidernas charmigaste äventyrare.

Kända spel: Uncharted, Uncharted 2, Uncharted 3, Uncharted 4

Citat: "Oh man, I'm so tired of climbing shit"

Sam Fisher På många sätt en klisché. Man skulle kunna kalla honom en "poor man's Solid Snake". Men de som spelat och de få som känner Samuel Leo "Sam" Fisher vet att det finns klokskap. Han väljer dock orden med omsorg. Bortom den brutala effektiviteten och strategiska listen finns en filosof, signerad rösterna bakom honom (då tänker vi främst på Michael Ironside). Kända spel: Splinter Cell: Chaos Theory, Splinter Cell: Double Agent, Splinter Cell: Blacklist

Citat: "I am invisible. I am relentless. I am Sam Fisher. I am... a Splinter Cell" Spider-Man Var sjutton börjar man? Kanske här: Stan Lee startade legenden om Spindelmannen 1962 i serietidningsform. Drygt 60 år senare är Spider-Man kanske den största superhjälten av dem alla, och nu för tiden en självklar svingande spelhjälte i Insomniacs händer. Ofta med Peter Parker i trikåerna, men även Miles Morales (med Spider-Cat i ryggsäcken). En ofrivillig och självklar hjälte som lyckas vara både superhjälte och människa i ett. Kända spel: Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales, Spider-Man 2

Gordon Freeman

"The right man in the wrong place can make all the difference in the world." Sagt av fjolårets bronsmedaljör i skurkturneringen, G-Man, om doktor Gordon Freeman. En man med färre ord, men där handlingarna smäller högre. Freeman är en fysiker som efter ett katastrofalt experiment rustar sig med kofot och agerar förkämpe för sig själv och hela mänskligheten. Att mannen med det ikoniska getskägget blivit älskad utan att yppa ett ord är fascinerande.

Kända spel: Half-Life, Half-Life 2

Citat: "..."

Carl "CJ" Johnson

Efter Ray Liotta som Tommy Vercetti i Vice City gjorde Rockstar en helomvändning i San Andreas. Carl Johnson spelas av den då (och ännu) okända Young Maylay. "CJ" är en annan slags frontfigur. En som vill bygga upp och skydda sina nära, snarare än att jaga kickar och cash för egen vinning. Som försöker hitta ordning i det kaos som är hans liv.

Kända spel: Grand Theft Auto: San Andreas

Citat: "Don't blame me. Blame society"

